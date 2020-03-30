Организаторы определились с датой проведения летней олимпиады в Токио

Паралимпиада начнётся через месяц после неё.

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Сегодня, 30 марта, в Токио состоялась пресс-конференция по поводу переноса летней Олимпиады, которая должна была состояться летом 2020 года. Глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори официально объявил о том, что соревнования начнутся лишь 23 июля 2021 года, а завершатся Олимпийские игры 8 августа. Паралимпиада же, в свою очередь, будет открыта 24 августа, а закончится она 5 сентября.

Такая договорённость была достигнута во время разговора с президентом МОК Томасом Бахом.

«При определении новых дат мы исходили из ряда моментов, касающихся подготовки спортсменов, удобства волонтёров и зрителей», — поделился Ёсиро Мори.

Напомним, что перенос Игр состоялся из-за распространения коронавируса Covid-19 по всему миру. Отмечалось, что к Олимпиаде ситуация может полностью измениться и улучшиться. Но все стороны пришли к тому, что спорт не успеет отойти от всех потрясений, а спортсмены элементарно не смогут достойно подготовиться из-за изоляции.