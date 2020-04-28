Олимпиада в Токио может не состояться совсем

Ранее была озвучена информация о переносе соревнований на 2021 год.

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Олимпийские игры в Токио могут быть отменены если к 2021 году не удастся победить пандемию коронавируса. Об этом заявил глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори в интервью Nikkansports.



Глава оргкомитета ответил на вопрос, будут ли соревнования вновь перенесены, если следующим летом заболевание будет так же опасно. Ёсиро Мори подчеркнул, что в таком случае Олимпиада в Токио не состоится вовсе.

«Если такие проблемы как войны возникали в прошлом, игры отменялись. Сейчас мы сражаемся с невидимым врагом», — добавил председатель оргкомитета «Токио-2020».

В случае победы над коронавирусом Олимпиада в Токио может стать символом победы над заболеванием, считает Ёсиро Мори. Он уверен, что тогда соревнования станут более ценными.

Напомним, Олимпийские Игры в Токио должны были состояться летом этого года, однако из-за пандемии коронавируса было принято решение об их переносе. Сейчас соревнования запланированы на 2021 год. При этом, название «Токио-2020» будет сохранено.