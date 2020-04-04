Организовывать карантинные мероприятия в ЗАТО Челябинской области будет помогать Минздрав

Соответствующее распоряжение дал Алексей Текслер.

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Глава Челябинской области Алексей Текслер обратил особое внимание на организацию карантинных мероприятий в закрытых административно-территориальных образованиях. И поручил региональному министерству здравоохранения активно сотрудничать с сотрудниками Федерального медико-биологического агентства РФ, которые обеспечивают там медицинское обслуживание, а также с главами ЗАТО.

«Прошу обеспечить взаимодействие глав ЗАТО с местными подразделениями ФМБА. Вся необходимая помощь будет оказываться своевременно и в полном объеме. Региональный минздрав к этой работе подключится»,— сказал губернатор.

Напомним, режим самоизоляции в Челябинской области продлён до 19 апреля 2020 года. На сегодняшний день в регионе подтверждено 26 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.