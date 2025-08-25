Гандбольный клуб «Динамо‑Сунгуль» выиграл предсезонный турнир в Челябинске

Южноуральская команда с хорошим настроением подходит к старту Суперлиги

Гандболисты клуба «Динамо-Сунгуль» выиграли домашний предсезонный турнир памяти Виктора Давыдова в Челябинске. Стартовали в нем они с двух уверенных побед над командами из Казани и Омска, однако неудачно завершили заключительный поединок с коллективом из Перми. Но это не помешало южноуральцам завоевать трофей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Нынешний турнир, посвященный памяти председателя Законодательного собрания Челябинской области В. Ф. Давыдова, проводился на Южном Урале в 18-й раз. В этом году он прошел на одной из площадок СК «Метар» в Челябинске и собрал четыре коллектива.

Хозяин турнира, ГК «Динамо-Сунгуль», был одним из фаворитов. И этот статус он закрепил уже в первой игре, без проблем разобравшись с командой Высшей лиги из Казани, — 33:24. Надо отдать должное клубу из Татарстана, они сыграли на турнире достойно.

В одном из поединков «Зилант» и вовсе сотворил сенсацию, победив «Пермских медведей». Произошло это событие во второй игровой день. В другом поединке «Динамо-Сунгуль» не испытал проблем с омским «Скифом» — 34:26.

Все должен был решить заключительный день турнира, в котором и определялся победитель. В главном матче сошлись южноуральский и пермский коллективы. Причем хозяева площадки могли себе позволить уступить (но не с крупным счетом!), поскольку при равенстве очков необходимо было считать разность забитых и пропущенных мячей, а она у «Динамо-Сунгуля» была значительно лучше.

Увы, завершить турнир на победной ноте нашей команде не удалось. В равном поединке «Пермские медведи» сыграли лучше и праздновали успех — 34:31. Но этого им не хватило для того, чтобы обойти южноуральцев в общей турнирной таблице. «Динамо-Сунгуль» занял первое место и стал обладателем трофея.

Гандбольный турнир, посвященный памяти председателя Законодательного собрания Челябинской области В. Ф. Давыдова. Результаты матчей с участием команды «Динамо-Сунгуль»:

22 августа. «Динамо-Сунгуль» — «Зилант» (Казань) — 33:24.

23 августа. «Динамо-Сунгуль» — «Скиф» (Омск) — 34:26.

24 августа. «Динамо-Сунгуль» — «Пермские медведи» (Пермь) — 31:34.

Отметим, что еще перед стартом турнира главный тренер южноуральского клуба Дмитрий Карлов в общении с журналистами поделился планами на сезон-2025/26. Несмотря на кадровые потери в межсезонье, специалист не считает, что команда стала слабее предыдущей. Он верит в то, что «Динамо-Сунгуль» может как минимум повторить свой прошлогодний результат (5-е место), а может быть, даже и побороться за медали Суперлиги.

Чемпионат российской Суперлиги стартует уже 28 августа, в нем примут участие 12 команд. «Динамо-Сунгуль» первый матч проведет в гостях 2 сентября с саратовским «СГАУ».