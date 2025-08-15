Четыре гандбольных клуба сразятся на предсезонном турнире в Челябинске

Игры пройдут в спорткомплексе «Метар-Спорт» с 22 по 24 августа

Стали известны даты проведения и состав участников традиционного предсезонного турнира по гандболу, посвященного памяти Виктора Давыдова. В нем примут участие четыре команды, в том числе и южноуральский клуб «Динамо-Сунгуль». Этот турнир станет генеральной репетицией для команд перед стартом нового гандбольного сезона, сообщает пресс-служба ГК «Динамо-Сунгуль».

Турнир посвящен памяти председателя Законодательного собрания Челябинской области Виктора Давыдова. В этом году он пойдет с 22 по 24 августа в спорткомплексе «Метар-Спорт». Как и ранее, в нем примут участие четыре гандбольных клуба. В этот раз на паркет выйдут:

1. «Динамо-Сунгуль» (Челябинская область).

2. «Зилант» (Казань).

3. «СКИФ» (Краснодар).

4. «Пермские медведи» (Пермь).

Команды сыграют по круговой системе, то есть каждый с каждым. Матчи за третье место и финал не предусмотрены. Клуб, набравший в трех играх наибольшее количество очков, становится победителем турнира. Церемония открытия соревнований запланирована 22 августа в 12:30.

Напомним, что накануне стал известен состав участников российской Суперлиги сезона-2025/2026. В турнире выступят 12 команд, а чемпионат стартует 28 августа.