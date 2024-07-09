Сергей Мозякин проведет в Магнитогорске прощальный матч

Хоккейный турнир пройдет 27 июля

Известные хоккеисты соберутся в Арене «Металлург» 27 июля на прощальный матч легенды российского хоккея — Сергея Мозякина. Игрок объявил о завершении карьеры и пригласил своих болельщиков на заключительную встречу. В соцсетях Сергей Мозякин заявил, что билеты на матч уже появились в продаже.

Величайший игрок в современной истории российского хоккея собирает друзей, чтобы ярко отметить все вехи своей карьеры — и, конечно же, приглашает вас стать участниками этого праздника, сообщает пресс-служба ХК «Металлург». Билеты на эту игру уже появились в продаже.

«Приедет много друзей, мы вместе выйдем на лед. И хотелось бы видеть вас на трибунах», — записал видеообращение к болельщикам Сергей Мозякин.

Вместе с ним на лед выйдет и главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин.

С Разиным команда в этом году завоевала Кубок Гагарина.