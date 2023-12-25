Прощальный матч экс-хоккеистов магнитогорского «Металлурга» нападающего Сергея Мозякина и вратаря Василия Кошечкина может пройти в начале августа 2024 года в Магнитогорске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спортивного директора ХК «Металлург» Сергея Гомоляко.
Лучший бомбардир в истории КХЛ Сергей Мозякин завершил свою игровую карьеру в 2021 году, а в октябре этого года один из самых известных и титулованных российских хоккеистов Сергей Мозякин вошел в тренерский штаб магнитогорского клуба «Металлург».
Василий Кошечкин объявил о завершении карьеры весной 2023 года. В составе «Металлурга» игроки стали двукратными обладателями Кубка Гагарина (2014, 2016) и финалистами плей-офф КХЛ в 2017 году. Вратарь также играл в финале Кубка Гагарина в 2022 году.
«Мы готовы сделать это в любое время. Если они придут и скажут о сроках, то мы сделаем. Я думаю, что это будет где-то в начале августа. Ребята хотят сделать прощальный матч, и к этому времени все, кого они хотят пригласить, выйдут из отпусков», — цитирует Сергея Гомоляко ТАСС.
Добавим, что оба игрока выиграли золото Олимпиады 2018 года. Мозякин является рекордсменом чемпионата России по набранным очкам, заброшенным шайбам и результативным передачам, а также рекордсменом КХЛ по очкам и заброшенным шайбам. 40-летний Василий Кошечкин дважды признавался лучшим вратарем КХЛ (2014, 2017).
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