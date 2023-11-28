Определились все участники турнира по фигурному катанию на Всероссийской зимней спартакиаде

Соревнования пройдут с 15 по 17 февраля 2024 года на арене «Металлург» в Магнитогорске

В Москве завершился заключительный этап Кубка России по фигурному катанию на коньках, по итогам которого стали известны все спортсмены, прошедшие отбор на два главных старта сезона — чемпионат России в Челябинске и II Ввсероссийскую зимнюю спартакиаду сильнейших спортсменов в Магнитогорске. Выполнила условия отбора на чемпионат России воспитанница челябинской школы фигурного катания Мария Талалайкина, сообщает состав участников предстоящих соревнований агентство новостей «Весь спорт».

Списочный состав на два основных старта сезона для фигуристов был сформирован по итогам прошедших шести этапов Кубка России. На этих стартах спортсмены в зависимости от занятых мест набирали рейтинговые очки. При этом условия для допуска были разные. Так, на Всероссийской зимней спартакиаде смогут выступить по 12 лучших мужчин и женщин, 10 танцевальных дуэтов и 8 спортивных пар. Соответственно, на чемпионат России могут заявиться по 18 мужчин и женщин, 15 дуэтов и 12 пар.

Таким образом, стали известны имена всех участников чемпионата России и спартакиады, выполнивших условия отбора. В женском турнире наибольшее количество очков по итогам этапов Кубка страны набрала Аделия Петросян из Москвы — 36 баллов. Второе и третье места заняли соответственно Анна Фролова из Санкт-Петербурга (34) и Софья Муравьева из Москвы (32). Обращает на себя внимание 6-я позиция олимпийской чемпионки Камилы Валиевой (30).

Кубок России. Общий зачет по итогам 6 этапов. Женщины (первые 12 спортсменок выступят на спартакиаде сильнейших, 18 — на чемпионате России):

1. Аделия Петросян (Москва, «Хрустальный») — 36 очков.

2. Анна Фролова (Санкт-Петербург, «Академия фигурного катания») — 34.

3. Софья Муравьева (Москва, «Ангелы Плющенко») — 32.

4. Алина Горбачева (Тверская обл.) — 32.

5. Вероника Яметова (Свердловская обл.) — 32.

6. Камила Валиева (Москва, «Хрустальный») — 30.

7. Дарья Садкова (Марий Эл) — 30.

8. Ксения Синицына (Москва, «Легенда») — 30.

9. Мария Агаева (Москва, «Армия фигурного катания») — 28.

10. Елизавета Куликова (Москва, СШОР им. С. А. Жука) — 26.

11. Ксения Гущина (Санкт-Петербург, «Академия фигурного катания») — 24.

12. София Захарова (Санкт-Петербург, «Звездный лед») — 24.

13. Людмила Фурсова (Санкт-Петербург, «Звездный лед») — 22.

14. Майя Хромых (Москва, «Хрустальный») — 20.

15. Софья Важнова (Москва, СШОР им. С. А. Жука) — 18.

16. Мария Талалайкина (Санкт-Петербург, «Академия фигурного катания») — 16.

17. Екатерина Анисимова (Тульская обл.) — 14.

18. Арина Кшецкая (Санкт-Петербург, «Академия фигурного катания») — 14.

Выполнила условия отбора для участия в чемпионате России и воспитанница челябинской школы фигурного катания Мария Талалайкина. Она набрала 16 очков и заняла 16-е место по итогам этапов Кубка страны. Сейчас она представляет Санкт-Петербург и тренируется в местной «Академии фигурного катания». Напомним, что чемпионат России пройдет 20—24 декабря в челябинской арене «Трактор».

В мужском турнире вне конкуренции спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга. В текущем сезоне наиболее ровно и стабильно выступает атлет из Северной столицы Владислав Дикиджи. В его активе 36 очков. Второе и третье места по итогам этапов Кубка России заняли соответственно Евгений Семененко (34 балла) и Роман Савосин (32).

Кубок России. Общий зачет по итогам 6 этапов. Мужчины (первые 12 спортсменов выступят на спартакиаде сильнейших, 18 — на чемпионате России):

1. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург, «Звездный лед») — 36.

2. Евгений Семененко (Санкт-Петербург, «Звездный лед») — 34.

3. Роман Савосин (Москва, «Конек Чайковской») — 32.

4. Петр Гуменник (Санкт-Петербург, «Спортклуб Тамары Москвиной») — 32.

5. Александр Самарин (Москва, СШОР им. С. А. Жука) — 30.

6. Марк Кондратюк (Москва, СШОР им. С. А. Жука) — 28.

7. Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург, «Звездный лед») — 28.

8. Андрей Мозалев (Санкт-Петербург, «Академия фигурного катания») — 26.

9. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург — Коми) — 26.

10. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург, «Звездный лед») — 24.

11. Макар Игнатов (Санкт-Петербург, «Академия фигурного катания») — 24.

12. Алексей Ерохов (Москва, «Легенда») — 24.

13. Даниил Самсонов (Москва, «Хрустальный») — 22.

14. Семен Соловьев (Санкт-Петербург, «Звездный лед») — 22.

15. Федор Зонов (Санкт-Петербург, «Академия фигурного катания») — 20.

16. Григорий Федоров (Москва, СШОР им. С. А. Жука) — 18.

17. Даниил Постарнаков (Ставропольский край) — 18.

18. Андрей Мухортов (Москва) — 12.

В турнире среди спортивных пар лидирующие позиции у двух дуэтов из Санкт-Петербурга. На соревнованиях в Челябинске и Магнитогорске будут претендовать на высокие места Анастасия Мишина / Александр Галлямов (36 очков) и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (36 очков).

Кубок России. Общий зачет по итогам 6 этапов. Спортивные пары (первые 8 пар выступят на спартакиаде сильнейших, 12 — на чемпионате России):

1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (Санкт-Петербург, «Спортклуб Тамары Москвиной») — 36.

2. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург, «Спортклуб Тамары Москвиной») — 36.

3. Наталья Хабибуллина / Илья Княжук (Москва, «Медведково») — 32.

4. Елизавета Осокина / Артем Грицаенко (Пермский край — Татарстан) — 30.

5. Екатерина Чикмарева / Матвей Янченков (Пермский край, «Старт») — 28.

6. Юлия Артемьева / Алексей Брюханов (Пермский край) — 28.

7. Ясмина Кадырова / Валерий Колесов (Санкт-Петербург, «Спортклуб Тамары Москвиной») — 24.

8. Алена Косторная / Георгий Куница (Москва, «Медведково») — 22.

9. Таисия Собинина / Денис Ходыкин (Москва, «Медведково») — 20.

10. Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев (Москва, «Хрустальный») — 18.

11. Дарья Бояринцева / Роман Плешков (Москва, «Вдохновение») — 18.

12. Виктория Васильева / Роман Запорожец (Москва, «Мечта») — 12.

Высокая конкуренция и в состязаниях танцевальных пар. Здесь как минимум шесть дуэтов могут в равной степени претендовать на место в тройке сильнейших. Однако большие шансы у лидеров сборной России Александры Степановой и Ивана Букина (36 очков). Серьезную конкуренцию им составляют Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (36 очков).





Кубок России. Общий зачет по итогам 6 этапов. Танцы на льду (первые 10 дуэтов выступят на спартакиаде сильнейших, 15 — на чемпионате России):

1. Александра Степанова / Иван Букин (Москва, «Легенда») — 36.

2. Елизавета Худайбердиева / Егор Базин (Москва — Самарская обл.) — 36.

3. Ирина Хавронина / Девид Нарижный (Московская обл., СШОР им. Ю. Е. Ляпкина) — 32.

4. Елизавета Шанаева / Павел Дрозд (Москва, «Легенда») — 32.

5. Софья Леонтьева / Даниил Горелкин (Москва, «Мечта») — 28.

6. Екатерина Миронова / Евгений Устенко (Санкт-Петербург, «Академия фигурного катания») — 26.

7. Софья Шевченко / Андрей Ежлов (Москва, «Вдохновение») — 22.

8. Дарья Савкина / Александр Вахнов (Москва, «Медведково») — 18.

9. Варвара Жданова / Тимур Бабаев-Смирнов (Москва, «Хрустальный») — 18.

10. Софья Тютюнина / Матвей Грачев (Москва — Свердловская обл.) — 18.

11. София Качушкина / Марк Волков (Москва — Самарская обл.) — 18.

12. Александра Прокопец / Александр Васькович (Москва, «Медведково») — 18.

13. Полина Усова / Михаил Антонов (Москва, «Хрустальный») — 12.

14. Варвара Курносенко / Федор Варламов (Москва, «Легенда») — 10.

15. Ксения Краусова / Даниил Корочкин (Нижегородская обл.) — 9.

Важно подчеркнуть, что это не окончательный состав участников состязаний по фигурному катанию на чемпионат России в Челябинске и Всероссийскую зимнюю спартакиаду в Магнитогорске. Вышеупомянутые спортсмены выполнили условия отбора на два главных старта сезона и по спортивному принципу могут заявиться на турниры. Утвердить состав участников может Федерация фигурного катания на коньках России.

Напомним, что чемпионат России по фигурному катанию на коньках пройдет в челябинской арене «Трактор» с 20 по 24 декабря. Всероссийская зимняя спартакиада сильнейших спортсменов состоится с 9 по 18 февраля. Состязания по 16 видам спорта примут пять регионов страны. Основная часть соревнований по 8 видам спорта пройдет в пяти городах Челябинской области. Состязания по фигурному катанию состоятся 15—17 февраля на арене «Металлург» в Магнитогорске. Накануне на выставке-форуме в Москве были презентованы медали победителей и призеров участников спартакиады.