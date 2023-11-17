Более 200 участников примут участие в чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске

На первой пресс‑конференции в рамках его подготовки подписано соглашение между Фондом поддержки спорта и компанией «Ростелеком»

«На чемпионате России по фигурному катанию планируется 90 спортсменов, а также около 110 тренеров и специалистов. Фойе арены „Трактор“ будет оформлено в новогоднем и сказочном стиле. Все гости и зрители смогут принять участие в различных активностях, например нарисовать плакат в поддержку любимых спортсменов. Кроме того, будет работать ярмарка, на которой представят товары местных производителей. Также для зрителей представят иммерсивные спектакли и специальные зоны „Новогодней почты“, в которых можно будет написать и отправить письма с поздравлениями родным и близким. Это делается для того, чтобы гости, попадая на мероприятия, прониклись атмосферой спортивного праздника в канун Нового года»,

— рассказала руководитель департамента по коммуникациям и организации мероприятий Фонда поддержки спорта Татьяна Мельникова.

«Данное соглашение направлено на дальнейшее позитивное сотрудничество в рамках проведения и подготовки важных спортивных мероприятий в Челябинской области. Предстоящий чемпионат России по фигурному катанию — самое ожидаемое спортивное событие этого года. Именно оно и будет первым мероприятием в рамках соглашения. „Ростелеком“ будет обеспечивать коммуникационную работу на протяжении всего турнира. В эту работу входит обслуживание трансляций и обеспечение работы судейского оборудования, а также стабильный интернет для всех гостей чемпионата»,

— отметил исполнительный директор регионального Фонда поддержки спорта Пятрас Данилявичус.