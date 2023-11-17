Сегодня, 17 ноября, в челябинской арене «Трактор» состоялась пресс-конференция, где представители Фонда поддержки спорта Челябинской области и компании «Ростелеком» рассказали, как проходит подготовка к чемпионату России по фигурному катанию. Организаторы рассказали, что ждет участников и зрителей, а также подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Челябинск не раз принимал у себя чемпионаты России по фигурному катанию. В этом году национальный турнир с участием сильнейших спортсменов страны пройдет в южноуральской столице в четвертый раз.
Выступая перед журналистами, исполнительный директор Фонда поддержки спорта Пятрас Данилявичус и руководитель департамента по коммуникациям и организации мероприятий Татьяна Мельникова рассказали, что подготовка к соревнованиям идет полным ходом. В данный момент проходит работа над концепцией оформления, застройкой и техническим обеспечением. Для гостей и жителей Челябинской области готовят интересные развлечения.
«На чемпионате России по фигурному катанию планируется 90 спортсменов, а также около 110 тренеров и специалистов. Фойе арены „Трактор“ будет оформлено в новогоднем и сказочном стиле. Все гости и зрители смогут принять участие в различных активностях, например нарисовать плакат в поддержку любимых спортсменов. Кроме того, будет работать ярмарка, на которой представят товары местных производителей. Также для зрителей представят иммерсивные спектакли и специальные зоны „Новогодней почты“, в которых можно будет написать и отправить письма с поздравлениями родным и близким. Это делается для того, чтобы гости, попадая на мероприятия, прониклись атмосферой спортивного праздника в канун Нового года», — рассказала руководитель департамента по коммуникациям и организации мероприятий Фонда поддержки спорта Татьяна Мельникова.
Кроме того, в рамках пресс-конференции региональный Фонд поддержки спорта и компания «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проведения крупных спортивных турниров в 2024 году в Челябинской области.
«Данное соглашение направлено на дальнейшее позитивное сотрудничество в рамках проведения и подготовки важных спортивных мероприятий в Челябинской области. Предстоящий чемпионат России по фигурному катанию — самое ожидаемое спортивное событие этого года. Именно оно и будет первым мероприятием в рамках соглашения. „Ростелеком“ будет обеспечивать коммуникационную работу на протяжении всего турнира. В эту работу входит обслуживание трансляций и обеспечение работы судейского оборудования, а также стабильный интернет для всех гостей чемпионата», — отметил исполнительный директор регионального Фонда поддержки спорта Пятрас Данилявичус.
Напомним, что ранее стала известна программа чемпионата России по фигурному катанию на коньках, который пройдет в челябинской арене «Трактор» с 21 по 24 декабря. Сильнейшие спортсмены страны разыграют четыре комплекта наград, а также выйдут на лед с показательными выступлениями. Также открылась продажа билетов на событие.
Организаторами турнира выступают Федерация фигурного катания на коньках России, Фонд поддержки спорта и Федерация фигурного катания на коньках Челябинской области. Соревнования пройдут при поддержке губернатора Челябинской области.
Возрастное ограничение: 6+
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