Баскетболист «Челбаскета» Андрей Топтунов провел суперматч в Суперлиге

Разыгрывающий помог челябинской команде вырвать победу у клуба «СШОР-Локомотив-Кубань» — 76:70

Важнейшую победу одержал клуб «Челбаскет» в Суперлиге. В драматичном поединке челябинская команда выиграла у «СШОР-Локомотив-Кубань» — 76:70. Главным героем матча стал разыгрывающий Андрей Топтунов, набравший 26 очков. Он же здорово провел концовку поединка, помог «Челбаскету» вырвать победу, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Челбаскету» очень важно было одержать победу в сегодняшнем матче по нескольким причинам. Во-первых, наша команда ведет ожесточенную борьбу за место в плей-офф. Она хоть и занимает 8-е место в регулярном чемпионате Суперлиги, но ее позиции весьма шаткие — соперники наступают на пятки. А во-вторых, есть у челябинцев перед кубанцами в текущем сезоне должок: все три поединка они им проиграли.

В «регулярке» наши парни уступили молодым парням из Краснодара — 91:99, дважды проиграли они им и в Кубке России, выбыв из борьбы — 63:70 (дома) и 59:93 (в гостях). Последний из этих матчей и вовсе стал сущим кошмаром для «Челбаскета». Проиграть с разницей в 34 очка — это надо очень «постараться».

Возможно, реваншистские настроения помогли челябинцам здорово провести первую половину сегодняшнего матча. Они ее выиграли со счетом 38:28. Лидером атак хозяев площадки стал разыгрывающий Андрей Топтунов. Он к большому перерыву набрал 14 очков, реализовав все три свои броска с дальней дистанции. Да и в целом, с прицелом у наших парней было все в порядке — 6/13, а это 46,2% реализации, вполне неплохо. Помог команде и вернувшийся из лазарета Андрей Семенов, набравший 8 очков.

Но как же все быстро изменилось после перерыва. Кубанцы наладили игру в атаке, став стремительно сокращать разрыв в счете. В какой-то момент уже они вели в счете — 49:44. У «Челбаскета» в эти минуты играл как будто только один Андрей Топтунов. В итоге 48:51 перед заключительной 10-минуткой.

Четвертый период прошел в равной борьбе, а все решалось в самой концовке. Вновь роль спасателя взял на себя Андрей Топтунов. В критический для команды момент он несколько раз попал со сложной дистанции, а за 1,5 минуты до финальной сирены и вовсе вывел «Челбаскет» вперед — 69:68!

Проявил себя и Даниил Кочергин. Он вышел на замену и с фолом, ценой травмы, забил еще два важнейших очка. Ну и эффектный данк в концовке поставил Дарол Эрнандес-Зиненко. 76:70 — яркая и непростая победа «Челбаскета»!

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24 февраля. «Челбаскет» (Челябинск) — «СШОР-Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 76:70 (18:9, 20:19, 10:23, 28:19).

«Челбаскет»: Топтунов (26), Семенов (13), Туманов (9), Якунин (9), Стубеда (8), Лавников (6), Кочергин (4), Незванкин (1), Эрнандес-Зиненко, Подобедов.

«СШОР-Локомотив-Кубань»: Грушевский (21), Рябков (16), Медведев (13), Орехов (11), Рябов (4), Орешников (3), Коряковский (2), Гагкаев, Середа.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Андрей Топтунов («Челбаскет»)

Главный герой матча, едва ли не в одиночку тащил команду к победе. Набрал 26 очков, сделал 5 подборов и 8 результативных передач. Классно сыграл в концовке игры.

Илья Грушевский («СШОР-Локомотив-Кубань»)

Главное действующее лицо по набору очков в составе кубанцев. Их у него в итоге набралось 21. Единственный минус — много потерь мяча, их аж 6.

Вадим Орехов («СШОР-Локомотив-Кубань»)

Сыграл очень полезно и продуктивно, набрав аж 22 балла КПИ. 11 очков, 7 подборов, 6 передач и 4 перехвата — это круто!

«Челбаскет» взял-таки частично реванш у соперника, который даже не входит в зону плей-офф. В ближайших поединках подопечным Михаила Терехова предстоит побеждать, чтобы не выпасть из топ-8 клубов чемпионата Суперлиги. Следующий матч челябинцы проведут на своей площадке 27 февраля с командой «БАРС-РГЭУ» из Ростова-на-Дону.

Фото: Юлия Неструева, пресс-служба БК «Челбаскет» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).