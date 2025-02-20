Баскетбольный клуб «Металлург» произвел рокировку в тренерском штабе команды

Магнитогорский коллектив возглавил Никита Смирнов, а помогать ему будет Максим Синельников

Неудачное выступление в Суперлиге вынудило руководство БК «Металлург» (Магнитогорск) произвести рокировку в тренерском штабе. Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Никита Смирнов, а возглавлявший клуб Максим Синельников переведен на должность ассистента, сообщает пресс-служба БК «Металлург».

Никита Смирнов будет работать в команде в качестве исполняющего обязанности главного тренера до конца сезона-2024/2025. Руководивший клубом Максим Синельников также продолжит трудиться в коллективе, но уже в качестве ассистента главного тренера.

«Команда проиграла восемь матчей подряд. В поражениях виноват не только главный тренер, но все понимали, что нужно что-то менять. В связи с этим произвели рокировку в тренерском штабе. Надеемся, что она поможет достойно завершить сезон и чаще радовать болельщиков победами», — отметил спортивный директор БК «Металлург» Александр Амелин.

Напомним, что БК «Металлург» в сезоне-2024/2025 дебютировал в Суперлиге. Однако команда в чемпионате выступает неудачно, замыкая турнирную таблицу. После 24 сыгранных матчей у магнитогорцев лишь шесть побед и 16-е место.

Команда практически лишилась шансов попасть в плей-офф. В регулярном чемпионате ей предстоит провести еще шесть матчей. В ближайших двух поединках магнитогорцы сыграют на своей площадке с клубами «СШОР-Локомотив-Кубань» (27 февраля) и «БАРС-РГЭУ» (2 марта).