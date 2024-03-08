Хоккейный клуб «Трактор» выиграл в Уфе и вышел вперед в серии с «Салаватом Юлаевым»

Победную шайбу челябинцам принес точный бросок Максима Шабанова

Форвард «Трактора» Максим Шабанов стал одним из героев пятого матча серии плей-офф Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым». Он забросил победную шайбу уфимцам, а челябинский клуб выиграл со счетом 2:1. Хоккеисты «Трактора» повели в серии до четырех побед 3-2, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В дебюте игры команды обменялись подарками: сначала две минуты штрафа за нарушение численного состава были удалены гости, затем за аналогичную провинность были наказаны хозяева. Однако реализовать большинство не смогли ни те, ни другие.

Зато в равных составах команды в середине периода создали по одному голевому моменту. Так, опасного бросал со средней дистанции Никита Сошников, но шайба прошла рядом со штангой. В ответной атаке в упор наносил бросок Владислав Ефремов. В этом эпизоде был на высоте голкипер «черно-белых» Зак Фукале.

На 13-й минуте у «черно-белых» был супермомент открыть счет в матче. После ошибки голкипера уфимцев шайба попала к Никите Сошникову, а затем на «пятак», где в одиночестве оказался Александр Шаров. Увы, реализовать голевой момент он не смог — здорово в ближнем бою сыграл Александр Самонов. 0:0 — впервые в этой серии команды не забросили шайбы в первом периоде.

После перерыва характер игры практически не изменился. В нем соперники старались прежде всего аккуратно и надежно сыграть в обороне. Но без ошибок не обошлось. Челябинцы убегали «2 в 1», но в нужный момент передача не прошла, а уфимцы поймали соперников на смене состава, убежав в ответную контратаку. Каким-то непостижимым образом Джош Ливо не попал в створ ворот после передачи Ивана Дроздова.

Гол назревал. И случился он на 6-й минуте. Наконец-таки «Трактору» удалось реализовать большинство. Символично, что забросил шайбу пропускавший предыдущий матч Чарльз Робинсон. Он в упор расстрелял ворота уфимцев после передачи из-за ворот от Антона Бурдасова — 1:0 в нашу пользу!

Ответ уфимцев не заставил себя ждать. Причем, забросили шайбу хозяева в похожем стиле. Здорово сыграли легионеры «салатовых»: Александр Хмелевски из-за ворот не глядя отдал пас, который замкнул броском в упор Джош Ливо — 1:1.

Обменились опасными моментами команды при игре в формате «4 на 4». Сначала как заправский форвард совершил слаломный проход защитник «черно-белых» Артем Блажиевский, но голкипер хозяев был на месте. А затем в игру вступил и вратарь челябинцев Зак Фукале. Легионер «Трактора» спас команду после убойного броска Данила Башкирова. В концовке периода мог выводить гостей вперед Владимир Ткачев. Однако в ближнем бою форвард не сумел переиграть Александра Самонова.

В заключительном периоде преимуществом владели хозяева льда. Но и «Трактор» глубоко не прижимался к воротам, проводил колкие и опасные контрвыпады. В середине периода «черно-белые» не реализовали большинство, а затем снова получили шанс реализовать «лишнего». И снова неудача. Вместо этого челябинцы пропустили контрвыпад, и Антон Бурдасов вынужден был нарушать правила.

То, что не удалось «Трактору» сделать в большинстве, он сделал в игре в неравных составах. В формате «4 на 4» южноуральцы убежали в контратаку: Владимир Ткачев сделал своевременную передачу и Максим Шабанов в касание переправил шайбу в ворота! 2:1 за 6 минут до финальной сирены — весомая заявка на победу!

Финальный штурм у «Салавата Юлаева» не получился. Сменив вратаря на шестого полевого игрока, хозяева льда нарушили правила и вынуждены были завершать поединок в меньшинстве.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. Кубок Гагарина. 1/8 финала.

8 марта. «Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Чарльз Робинсон (Антон Бурдасов), 25:28 (5×4).

1:1 — Джош Ливо (Александр Хмелевски, Иван Дроздов), 29:11 (5×5).

1:2 — Максим Шабанов (Владимир Ткачев), 54:01 (4×4).

Счет в серии: 2-3.

Хоккеисты «Трактора» выиграли матч и снова вышли вперед в серии до четырех побед: 3-2. Следующий поединок команды проведут в Челябинске 10 марта. Наша команда в случае успеха может завершить эту серию противостояния с уфимским клубом.