ХК «Трактор» обыграл «Адмирал» со счетом 2:0 и вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина

Матч прошел во Владивостоке

Сегодня, 6 апреля, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошел шестой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции КХЛ. Челябинский хоккейный клуб «Трактор» на гостевом льду обыграл клуб «Адмирал» со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал, сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».

Первую шайбу в ворота соперника забросил защитник Сергей Телегин. Точку в игре и в серии поставил капитан «черно-белых» Владимир Ткачев.

«Впервые в плей-офф с первых минут появился Сергей Мыльников. К сожалению, на льду он провел всего лишь 12 минут, после чего получил травму и был заменен на Зака Фукале. Оба голкипера блестяще справились со всеми угрозами, став одним из главных факторов победы „Трактора“»,— уточнили в пресс-службе команды.

Следующий раунд стартует 12 апреля в Челябинске. Соперник «Трактора» определится позже.

«Адмирал» Владивосток vs «Трактор» Челябинск — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

0:1 — Телегин (Блажиевский) — 29:02

0:2 — Ткачев (Дер-Аргучинцев) — 59:18 (5×6)