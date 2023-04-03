Челябинка завоевала серебро международного турнира по боксу

Елизавета Карташкова стала призером в весовой категории до 54 кг

В Белграде (Сербия) завершился 60-й по счету международный турнир по боксу среди мужчин и женщин. Челябинская спортсменка Елизавета Карташкова завоевала серебряную медаль в весовой категории до 54 кг. В решающем поединке за золото турнира она уступила сопернице из Испании, сообщили в Федерации бокса Челябинской области.

Сборная России отправилась на турнир в Сербию мощным составом (в мужском турнире были представлены 12 спортсменов, в женском — 11) и доказала, что является грозной силой для любого соперника. В общей сложности россияне завоевали девять золотых медалей.

Внесла свой вклад в командный успех и челябинка Елизавета Карташкова, ставшая серебряным призером турнира. В четвертьфинале она уверенно разобралась с представительницей Казахстана, а в полуфинале — со спортсменкой из Австралии. И лишь в решающем поединке за золото она уступила сопернице из Испании.

Отметим, что турнир в Сербии получил статус категории «А», а его победители получили звание «Мастер спорта международного класса».