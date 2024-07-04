Футбольный клуб «Торпедо» заключил контракт с забивным форвардом Максимом Рудневым

За миасскую команду будет выступать один из лучших бомбардиров Второй лиги

Известный по выступлениям за футбольный клуб «Челябинск» форвард Максим Руднев возвращается на Южный Урал. В сезоне-2024/2025 он будет выступать за миасскую команду «Торпедо». Нападающий запомнился своими снайперскими качествами в сезоне-2022/2023, когда в 27 матчах забил 12 голов, став одним из лучших бомбардиров Второй лиги, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на информацию пресс-службы ФК «Торпедо».

Профессиональную карьеру Максим Руднев начинал в Красноярске, где провел два неплохих сезона за «Енисей» в Первой лиге. В составе сибирского клуба он отметился двумя забитыми мячами. Однако тренеры редко давали ему шанс проявить себя. Поэтому форвард ради игровой практики вынужден был искать счастья в командах Второй лиги.

Хорошо зарекомендовал себя Максим Руднев в Челябинске. В 54 матчах за команду он забил 18 голов. Причем особенно успешным получился у него сезон-2023/2024, когда в 27 играх за ФК «Челябинск» он забил 12 мячей. В его активе была даже голевая серия из шести матчей подряд.

Минувший сезон форвард провел в таганрогском «Форте». Однако футболист не смог помочь команде сохранить прописку в группе «Серебро» Второй лиги А. Но есть шанс исправить ситуацию и сделать это с миасским «Торпедо».

Максим Руднев

Дата рождения: 20.04.1997.

Место рождения: Саяногорск (Хакасия).

Амплуа: нападающий.

Карьера:

2016—2018 — «Енисей», Красноярск

2018—2019 — «Сызрань-2003», Сызрань

2019—2020 — «Енисей», Красноярск

2020—2021 — «Зенит», Ижевск

2021—2023 — ФК «Челябинск»

2023—2024 — «Форте», Таганрог

С 2024 г. — «Торпедо», Миасс

Отметим, что сейчас миасское «Торпедо» находится на учебно-тренировочных сборах в Москве. По итогам сезона-2023/2024 южноуральцы заняли предпоследнее, 9-е место. Перед командой стоит задача сохранить прописку в группе «Серебро» Второй лиги А в осенней части сезона-2024/2025.