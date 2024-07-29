Футбольный клуб «Челябинск» одержал гостевую волевую победу во Второй лиге

Южноуральцы уступали в счете, но во втором тайме переломили ход игры с ФК «Калуга»

Челябинский футбольный клуб одержал первую гостевую победу сезона-2024/2025. Во втором туре южноуральцы выиграли в непростом поединке у ФК «Калуга». Подопечные Романа Пилипчука уступали после первого тайма со счетом 0:1, однако во втором отрезке игры забили два безответных гола и одержали победу, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первый тайм футболистам «Челябинска» откровенно не удался. Уже в дебюте игры они пропустили быстрый гол. Красивейший удар получился у полузащитника хозяев Евгения Ушакова. Могли калужцы забивать и второй мяч, когда Расиль Асайдулин эффектно обыграл в штрафной Артема Самсонова: к счастью для челябинцев, мяч после его удара пролетел рядом со штангой, но в створ ворот не попал.

Что касается челябинцев, то в первом тайме им не удавалось проводить хорошие позиционные атаки. Во многом это связано с тем, что соперники взяли под контроль мяч и середину поля. Опасным можно назвать разве что удар Гаррика Левина в концовке тайма. Уже после матча главный тренер ФК «Челябинск» Роман Пилипчук скажет, что на игру его подопечных повлияли погодные условия.

«У нас в Челябинске идут дожди, мы все это время тренировались на искусственном поле. В Калуге жара, натуральный газон. Мы полагали, что какое-то время ребятам будет непросто адаптироваться к таким условиям. Так и вышло. К счастью, во втором тайме хорошо сработали замены. Вышедшие на поле игроки помогли переломить ход матча», — отметил Роман Пилипчук.

К слову, о заменах. После перерыва главный тренер челябинцев произвел три рокировки в составе. Ушли с поля Артем Самсонов, Никита Голдобин и Ян Казаев. Вместо них вышли Рустам Вазитдинов, Валерий Горбачик и Александр Носов. Последний и станет одним из героев матча.

Но сначала заставил обратить на себя внимание Гаррик Левин. Он в дебюте второго тайма сравнял счет после изумительной фланговой передачи Яна Гудкова. Челябинцы нашли свою игру и начали все чаще и чаще угрожать воротам соперника.

Здорово на левом фланге действовал Александр Носов — лучший игрок матча. Ему удавалось переигрывать соперника, обострять игру. Так он и забил второй мяч за счет дриблинга и хлесткого удара с угла штрафной. Голкипер хозяев Владимир Цапурин был бессилен — 1:2. Этот гол стал в итоге победным для южноуральцев.

Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Золото». 2-й тур.

ФК «Калуга» — ФК «Челябинск» — 1:2.

Голы: Евгений Ушаков, 7 (1:0); Гаррик Левин, 49 (1:1); Александр Носов, 75 (1:2).

Лучшие игроки матча (версия ИА «Первое областное»): Гаррик Левин (ФК «Челябинск»), Александр Носов (ФК «Челябинск»), Расиль Асайдулин (ФК «Калуга»).





Благодаря этой победе ФК «Челябинск» поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. Впрочем, в ней сейчас троевластие: помимо южноуральцев, по 4 очка набрали «Велес» и костромской «Спартак». В следующем туре подопечные Романа Пилипчука сыграют 4 августа дома с краснодарской «Кубанью». В минувшем сезоне она выступала в Первой лиге чемпионата России.