Футболисты «Челябинска» и «Текстильщика» выдали матч-шедевр во Второй лиге

Красивейшие голы, красная карточка и результативная игра: итог матча — 3:3!

Сегодня, 21 июля, стартовал новый футбольный сезон во Второй лиге А. Удивительный и яркий матч показали команды ФК «Челябинск» и «Текстильщик» из Иваново. Южноуральцы вели в счете 2:1, затем оказались в меньшинстве, пропустили два гола. Но спасли матч в компенсированное арбитром время: красивейший удар со штрафного удался Владимиру Хозину, который сделал счет 3:3, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Какой футбол покажет обновленный ФК «Челябинск» и будет ли он близок к тому, чтобы реально бороться за выход в Первую лигу? Вот, пожалуй, главный вопрос, которые задавали себе болельщики челябинского клуба перед стартом нового футбольного сезона. Этим летом штаб команды значительно перетряхнул состав и, как показалось, еще больше утвердил всех в том мнении, что ФК «Челябинск» всерьез намерен добиться повышения в классе.

Главный тренер хозяев Роман Пилипчук, как показалось, выбрал на матч тактическую расстановку 4-1-4-1, где Алексей Померко исполнял роль опорника, по флангам расположились Никита Голдобин и Гаррик Левин, а в центре полузащиты заняли места Константин Керстанов и чуть выше него Денис Пушкарев. Роль центрфорварда взял на себя Илья Грузнов.

Накануне матча прошел мощнейший ливень. И это не могло не отразиться на игре команд. Поле стало тяжелым. И подумалось, что в такой ситуации преимущество будут иметь те, кто лучше умеет обороняться. Но в первом тайме игра смотрелась. Уже в самом дебюте команды обменялись голами. На 3-й минуте хозяева открыли счет: Денис Пушкарев, находясь в штрафной соперника сделал передачу на Константина Кертанова и тот мастерски обводящим ударом поразил ворота соперника — 1:0.

На 10-й минуте гости восстановили равновесие. Безобидный навес с фланга нашел руку защитника челябинцев Андрея Ляха. Судья указал на «точку» — с пенальти Алексей Скворцов был точен: 1:1. Минуту спустя гости провели еще одну неплохую атаку, которую завершили хорошим и плотным дальним ударом. К счастью, Владимир Задирака был на месте.

В целом хозяева поля неплохо комбинировали, играли первым номером. Они быстро проходили середину поля. Это давало им возможность держать в постоянном напряжении оборонительные порядки соперника. На 21-й минуте их активность увенчалась успехом. После розыгрыша углового хороший удар головой нанес Владимир Хозин, голкипер гостей Семен Бобров отбил мяч перед собой, а на добивании Илья Грузнов был тут как тут — 2:1.

Хозяева поля в первом тайме еще пару раз проверили бдительность вратаря «Текстильщика» дальними ударами. Но после выстрелов Алексея Померко и Яна Гудкова тот был надежен. Что касается «Текстильщика», то ребята из Иваново старались отвечать, не прижимались к своим воротам. На острие атаки активен у них был центрфорвард Андрей Разборов, тот же Алексей Скворцов. И все-таки справедливо, что команды ушли на перерыв с минимальным перевесом в счете в пользу хозяев.

В начале второго тайма «Текстильщик» провел пару неплохих атак, и дал понять, что намерен переломить ход матча. С хороший позиции наносил удар Иван Селеменев, но этому удару не хватило силы. Впрочем, челябинцы на это как будто и не обратили внимания. Они снова взяли под контроль мяч. Причем, в этот раз сместили вектор атак, стараясь чаще нагружать свой левый фланг. Тем более что здесь вышел свежий игрок — вместо неплохо сыгравшего Голдобина вышел Александр Носов.

Ключевым событием второго тайма стали два эпизода, связанные с Ильей Грузновым. Сначала форвард ФК «Челябинск» получил желтую карточку за то, что пнул мяч после свистка. А на 67-й минуте рефери наградил его вторым «горчичником» за симуляцию в штрафной соперника. Так, новобранец челябинского клуба вместо того, чтобы стать одним из лучших игроков матча, мог превратиться в антигероя.

Главный тренер хозяев Роман Пилипчук бросил в бой двух игроков — Яна Казаева и Владимира Ульяновского. И практически тут же челябинцы пропустили гол. Ошибку допустил голкипер Владимир Задирака. Он неудачно отбил мяч после удара с дальней дистанции в исполнении Никиты Чистякова. Вышедший ранее на замену молодой форвард гостей Матвей Ивахнов с близкого расстояния головой переправил мяч в ворота — 2:2.

Но и это еще не все. Под занавес матча гостям удалось провести классную контратаку, которую точным ударом завершил Владимир Азаров. 2:3! А уже в компенсированное арбитром время Владимир Хозин красивейшим ударом со штрафного сравнял-таки счет и помог своей команде избежать поражения — 3:3! Отличный матч на старте сезона!

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Золото». 1-й тур.

21 июля. ФК «Челябинск» — «Текстильщик» (Иваново) — 3:3.

Голы забили: Константин Кертанов, 2 (1:0), Алексей Скворцов, 10 — с пен (1:1), Илья Грузнов, 21 (2:1), Матвей Ивахнов, 74 (2:2), Владимир Азаров, 86 (2:3), Владимир Хозин, 90+3 (3:3).

Три лучших игрока: Владимир Хозин (ФК «Челябинск»), Матвей Ивахнов («Текстильщик»), Денис Пушкарев (ФК «Челябинск»).

Следующий матч ФК «Челябинск» проведет на выезде — 28 июля нашей команде предстоит сыграть с дебютантом турнира ФК «Калуга».