Боксер Константин Пономарев сразится на турнире «Битва на Урале» в Челябинске

Вечер профессионального бокса пройдет 6 марта

В Челябинске вновь состоится вечер профессионального бокса — 6 марта в конгрессно-выставочном холле пройдет турнир «Битва на Урале». Любители боевых единоборств увидят в ринге 9 пар бойцов, а в главном поединке вечера сразится опытный и титулованный боксер из Миасса Константин Пономарев, сообщает пресс-служба региональной федерации бокса.

В основной части программы зрителям предстоит увидеть бои перспективных южноуральских боксеров. Уже известен предварительный состав участников турнира. Так, за победу будут бороться челябинский кубинец Луис Мигель Байона, а также мастер спорта из Миасса Максим Плешков, имеющий за плечами уже 8 побед на профессиональном ринге и идущий без поражений. Не обойдется турнир и без дебюта. Попробует свои силы в профессионалах на ринге в Челябинске перспективный молодой боксер из Миасса Артем Шефер.

В со-главном бою вечера на ринг выйдет чемпион России, призер чемпионата мира среди молодежи Андрей Стоцкий из Челябинска. На его счету уже есть 4 победных боя в профи. Останавливаться боец не намерен. Главным поединком вечера бокса станет бой с участием недавно вернувшегося в профессиональный бокс титулованного и наиболее опытного среди всех спортсменов Константина Пономарева. За плечами южноуральца головокружительная карьера и титул чемпиона мира среди молодежи WBC. У него 38 побед в профи при трех поражениях.

Предшествовать основному карду будут бои молодых и перспективных боксеров-любителей, членов сборной команды России и сборной Челябинской области. Среди них Ахмадшох Махмадшоев, Ильяс Додаржонов, Тамерлан Касымов и Дониер Назаров.

Организаторами мероприятия выступят промоутерская компания UralBoxingPromotion и Федерация бокса Челябинской области при содействии Фонда поддержки спорта. Турнир «Битва на Урале» пройдет 6 марта в конгрессно-выставочном холе в Челябинске (проспект Ленина, 35). Начало — в 19:00.

Возрастное ограничение: 18+