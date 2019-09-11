Определен порядок выступления на этап Гран-при по фигурному катанию

Международные соревнования пройдут с 12 по 14 сентября в Челябинске.

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Сегодня, 11 сентября, состоялась жеребьевка, которая определила порядок выступления команд на этапе Гран-при по фигурному катанию. Напомним, международные соревнования состоятся в Челябинске с 12 по 14 сентября на льду арены «Трактор».

После жеребьевки участники турнира поделились своими впечатлениями от организации Гран-при в Челябинске, а также рассказали несколько подробностей о подготовке к соревнованиям.

«Мы первый раз в Челябинске. Все замечательно, хорошая организация, пока все на высшем уровне, мы очень довольны. Летом мы тренировались в США, но все идет по плану. Были проблемы с костюмами, но есть несколько вариантов, если что-то пойдет не так», — поделились Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представители сборной России.

Также осталась очень довольна организацией этапа Гран-при и представительница сборной Австрии.

«Я немного нервничаю, но действительно рада быть здесь. Это мой первый визит в Россию, но мне здесь очень нравится, здесь красиво и люди очень приятные. У меня короткая программа — рок-н-ролльная, но состоит из трех разных фрагментов. Я хочу показать максимум своих возможностей на соревнованиях», — рассказала Стэфани.

Отметим, что все участники и тренеры без исключения отмечают высокую организацию соревнований в Челябинске и отличное качество льда на арене «Трактор». Также спортсмены надеются, что трибуны поддержат их на всех выступлениях и помогут почувствовать себя увереннее.