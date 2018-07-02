/ Открытие Кубка губернатора по водному поло пройдет в режиме онлайн

Трансляция будет доступна на 1obl.tv.

Второй Кубок губернатора по водному поло стартовал в Челябинске. В бассейнах Челябинска и Златоуста встретятся ватерполистки из России, Узбекистана, Хорватии, Японии, Казахстана, Голландии, а также южноуральская «Уралочка». Открытие запланировано на 3 июля, и будет транслироваться в прямом эфире на «Онлайн ТВ».

Мы традиционно транслируем соревнования среди ватерполисток, потому что они интересны большому количеству зрителей. Не только южноуральцы и россияне, но и представители других стран следят за происходящим, болеют за своих спортсменок. В прошлом году нам даже звонили из Узбекистана, благодарили за трансляцию. — поделился с сайтом «Первый областной» редактор онлайн-вещания Никита Лисовский.

На «Онлайн ТВ» запланированы 3 трансляции: