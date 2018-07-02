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/ Открытие Кубка губернатора по водному поло пройдет в режиме онлайн

Открытие Кубка губернатора по водному поло пройдет в режиме онлайн

Трансляция будет доступна на 1obl.tv.
сегодня в 15:41
  |  Спорт

Второй Кубок губернатора по водному поло стартовал в Челябинске. В бассейнах Челябинска и Златоуста встретятся ватерполистки из России, Узбекистана, Хорватии, Японии, Казахстана, Голландии, а также южноуральская «Уралочка». Открытие запланировано на 3 июля, и будет транслироваться в прямом эфире на «Онлайн ТВ».

Мы традиционно транслируем соревнования среди ватерполисток, потому что они интересны большому количеству зрителей. Не только южноуральцы и россияне, но и представители других стран следят за происходящим, болеют за своих спортсменок. В прошлом году нам даже звонили из Узбекистана, благодарили за трансляцию. — поделился с сайтом «Первый областной» редактор онлайн-вещания Никита Лисовский.

На «Онлайн ТВ» запланированы 3 трансляции:

  • 3 июля — 18:30 — Открытие Кубка губернатора по водному поло;

  • 6 июля — 17:00 — Полуфинал;

  • 7 июля — 16:30 — Игра за 3 место, Финал и Церемония награждения.

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