/ «Уралочка» и сборная России выиграли первые матчи по водному поло

В ряд с лидерами соревнований встали спортсменки из Японии.

Первый день соревнований по водному поло прошел вчера в Челябинске и Златоусте. У зрителей была возможность понаблюдать за тремя матчами, каждый из которых был по-своему зрелищным. Самой результативной оказалась игра между Японией и Узбекистаном: спортсменки из Страны восходящего солнца набрали 19 очков, их противники — 3.

Порадовались зрители результатам российских команд. Сборная страны, а также златоустовская «Уралочка» одолели Хорватию и Казахстан. Счет 10:8 и 8:6 соответственно.

Завтра, 4 июля, состоятся еще три матча. В челябинском бассейне «Строитель» сыграют Казахстан с Японией (начало в 17:00), а «Уралочка» проэкзаменует сборную Узбекистана (18:30). В Златоусте в 17:00 начнется матч между сборными Голландии и Хорватии. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального министерства спорта.

Отметим, что у сборной Японии есть все шансы на победу. В Челябинск приехал сильнейший состав страны, который на Кубке губернатора готовится к Азиатским играм.

Напомним, что прошлый Кубок губернатора Челябинской области завоевала «Уралочка».

Вспомнить, как проходило открытие Кубка губернатора по водному поло, можно здесь.

«Онлайн ТВ» также будет транслировать матчи полуфинала и последний день соревнований:

6 июля — 17:00 — Полуфинал;

7 июля — 16:30 — Игра за 3 место, Финал и Церемония награждения.