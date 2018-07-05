/ Отборочные игры продолжаются на Кубке губернатора по водному поло

«Уралочка» ни разу не уступила противнику.

Второй отборочный день завершился на Кубке губернатора по водному поло. В Златоусте и Челябинске встретились 6 команд. Игра Казахстана и Японии завершилась в пользу последней. Спортсменки из Страны восходящего Солнца обошли соперниц на одно очко — 13:12. Голландия была явным фаворитом в игре с Хорватией, одолев соперниц на 10 очков. Игра совершилась со счетом 15:5.

Игра между златоустовской «Динамо-Уралочки» и сборной Узбекистана вновь прошла по прошлогоднему сценарию. Напомним, на первом Кубке губернатора на матче-открытия «Уралочка» победила сборную Узбекистана со счетом 26:2. В этот раз зрители бассейна «Строитель» увидели еще больше голов и итоговый счет — 27:6 в пользу «Уралочки». — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства спорта Челябинской области.

Сегодня, 5 июля, в Челябинске встретятся сборные Казахстана и Узбекистана, а хозяйка турнира, «Уралочка», сыграет со сборной Японии. Кроме того, Россия должна встретиться с Хорватией. После этого определятся команды, вышедшие в полуфинал.

Напомним, что игры полуфинала и финала транслирует «Онлайн ТВ».

6 июля — 17:00 — Полуфинал;

7 июля — 16:30 — Игра за 3 место, Финал и Церемония награждения.