Олимпийское затмение — Игры‑2024 в Париже пройдут без России

Но это не повод бойкотировать главные летние старты четырехлетия

Сегодня, 26 июля, в Париже стартуют XXXIII летние Олимпийские игры. И впервые за долгие годы в них не примет участие сборная России. Есть лишь небольшая горстка наших соотечественников, которых МОК в индивидуальном порядке допустил к участию в соревнованиях. Они будут выступать в качестве нейтральных спортсменов — без флага, гимна и национальной символики. Но это не повод бойкотировать своим вниманием значимые соревнования с участием сильнейших атлетов современности. Почему — объясняет корреспондент ИА «Первое областное».

Когда смотреть?

Вообще-то Олимпийские игры — 2024 уже стартовали. Еще 24 июля состоялись предварительные состязания по регби-7, футболу, стрельбе из лука и гандболу. С завтрашнего дня начнутся розыгрыши первых комплектов медалей соревнований. На Олимпиаде представлен 41 вид спорта, будут разыграны 329 комплектов наград. Завершатся ОИ-2024 11 августа.

Где смотреть?

ТВ включать не нужно. Впервые за долгие годы российские федеральные телеканалы не будут транслировать олимпийские состязания. Тем не менее все события в прямом эфире будут в свободном доступе для россиян на официальном сайте МОК. Для этого нужно перейти на официальный сайт Олимпиады, зарегистрироваться, а дальше можно выбрать любую трансляцию, которая идет в данное время или уже завершилась. Никаких VPN устанавливать и не нужно.

За кого болеть?

Вообще-то российским спортсменам не привыкать участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Но из-за допинговых скандалов Олимпийский комитет России все же был представлен на Играх-2020 и 2022 в Токио и Пекине. И участвовало в соревнованиях достаточно большое количество наших атлетов — 336 и 212 соответственно.

В этот раз все иначе. Теперь МОК из-за проведения СВО на Украине решил просто поставить стоп-кран России. Поэтому в Париж отправилась лишь горстка наших соотечественников, которые получили индивидуальные приглашения на Игры-2024 от МОК. В общей сложности разрешения на участие в Олимпиаде получили 15 россиян.

Российские спортсмены — участники ОИ-2024 в нейтральном статусе:

Теннис: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина.

Велоспорт: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица.

Гребля на байдарках и каноэ: Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко.

Прыжки на батуте: Анжела Бладцева.

Плавание: Евгений Сомов.

Все вышеперечисленные выступят в Париже в качестве нейтральных спортсменов — без флага, гимна и национальной символики. Каждый их шаг, слова и поступки будут находиться под пристальным вниманием комиссаров МОК.

Кстати говоря, в этом списке есть и спортсменка, которая имеет прямое отношение к Южному Уралу. Теннисистка Екатерина Александрова родилась и выросла в Челябинске. Однако в юном возрасте отправилась сначала в Москву, а затем и перебралась в Чехию, где живет и тренируется до сих пор. Она не меняла своего гражданства, представляет Россию на всех международных теннисных турнирах.

На что рассчитывать?

Наши спортсмены на ОИ-2024 не будут в центре внимания. Максимум, на что они могут рассчитывать, — две-три медали. Главная наша олимпийская надежда — 19-летняя Анжела Бладцева в прыжках на батуте. В текущем сезоне она становилась победительницей этапа Кубка мира. Кроме того, в ее активе есть отличные выступления, которые судьи оценивали в 57 баллов.

Может зацепиться за медаль пловец Евгений Сомов. У него третий результат сезона в мире в плавании брассом 100 метров. Но подняться на пьедестал ему будет непросто — соперников хоть отбавляй. Есть надежда, что попадут в финал и поборются за медали наши представители гребли на байдарках и каноэ.

Ну и наконец, теннисисты. Шансов у них немного, но в какой-либо дисциплине могут стать призерами соревнований. В большей степени мы можем рассчитывать на Даниила Медведева и Мирру Андрееву. Будем болеть за нашу Екатерину Александрову. Если она поймает кураж, то сможет победить любого соперника.

Как относиться к нашим атлетам?

Знаете, на просторах интернета за последние две-три недели довелось почитать столько разных и противоречивых мнений относительно того, как называть наших атлетов, которые выступят на ОИ-2024. Предатели, изменники Родины, неблагодарные люди и так далее. Мне понравилось одно высказывание, которое дал федеральным СМИ наш двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. И не потому, что я поддерживаю его слова. Оно само по себе очень информативное и важное.

«К спортсменам, поехавшим на Олимпиаду, отношусь как к людям, которые игнорируют мнение своего государства. Было заявлено, что российская делегация не едет на Олимпийские игры. Как спортсмены себя представляют — такое отношение к ним и должно быть. Не люблю формулировку „предатели“. Я бы сказал, что спортсмены, которые поедут на Олимпиаду, — неблагодарные люди. Страна их вскормила, вырастила, ввела на вершину спорта, а когда государство оказалось в трудном положении — они отплатили вот такой монетой», — высказался Дмитрий Васильев.





Красиво сказано, не правда ли? Уверен, что многие россияне подпишутся под этими словами. Отчасти я бы не давал таких категоричных оценок. Мне кажется, не совсем корректно говорить о том, что эти спортсмены чем-то обязаны государству. Не оно их взрастило (хотя и не без этого). В первую очередь они сами сделали себя успешными людьми и добились успехов в спорте потому, что работали над собой, проливали пот на тренировках.

А что касается политики… Знаете, тут же палка о двух концах. Почему нельзя принять точку зрения, что этим атлетам глубоко наплевать на политику? Ну не интересует она их от слова совсем. А может быть, в силу своего характера и воспитания даже не пытаются разбираться в том, кто там прав, а кто виноват в сложившейся ситуации. Они видят перед собой цель — уверенно к ней идут и не отвлекаются на внешние факторы.

P. S. Да, эти Игры-2024 будут чужими для нас. И интерес у большинства россиян к ним соответствующий. И все же… Знаете, тем и прекрасны Олимпийские игры, что таят в себе немало интриг, сюрпризов и неожиданностей. Зачастую в них побеждают атлеты, которые не воспринимались специалистами всерьез.

Каждая Олимпиада оставляет свой заметный след в истории спортивного современного движения, открывает новые имена. И можно насладиться драматургией борьбы за первые места даже в том случае, если в них не присутствуют наши земляки.

Лично я обязательно буду следить за событиями на Олимпийских играх, пусть и не в таком объеме, как раньше. И вам советую обратить внимание на топовые состязания по тем видам спорта, которые вам ближе и интереснее.