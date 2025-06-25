Олимпийский чемпион по дзюдо Мансур Исаев проведет мастер-класс в Челябинске

А также даст автограф‑ и фотосессию в рамках турнира Russian Judo Tour — 2025

Челябинский дзюдоист Мансур Исаев станет главным почетным гостем на этапе Russian Judo Tour, который пройдет в южноуральской столице 28 и 29 июня. Олимпийский чемпион — 2012 даст мастер-класс юным спортсменам, а также проведет автограф‑ и фотосессию для всех желающих, сообщает региональный Минспорт.

Это будет первое публичное появление Мансура Исаева в Челябинске после того, как в 2012 году наш земляк добился исторического достижения, завоевав золото Олимпийских игр в Лондоне. Став чемпионом, дзюдоист сменил прописку, переехав в Сочи, — стал депутатом Госдумы, работал куратором проекта Академии единоборств в Сочи.

Организаторы этапа Russian Judo Tour в Челябинске пригласили спортсмена на соревнования в качестве почетного гостя. Планируется, что Мансур Исаев даст мастер-класс юным дзюдоистам, а также проведет автограф-сессию для зрителей турнира в фойе арены «Трактор».

Напомним, что международные состязания пройдут 28 и 29 июня. В них выступят сильнейшие дзюдоисты России, Сербии, Израиля, Китая, Монголии, Беларуси, Армении, Таджикистана, Узбекистана и других стран. Участникам предстоит разыграть 14 комплектов наград.

Предварительные встречи будут начинаться в 09:00 по местному времени, а финальный блок — в 17:00. Торжественное открытие состязаний состоится 28 июня в 16:30.

Организаторами этапа Russian Judo Tour выступят Федерация дзюдо России, министерство по физической культуре и спорту Челябинской области при содействии Фонда поддержки спорта и региональной федерации дзюдо.

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