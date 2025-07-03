Мансур Исаев: «Перед олимпийским финалом сидел в раздевалке и рыдал навзрыд»

Челябинский дзюдоист — о победе в Лондоне‑2012, пророчестве Эцио Гамбы, важном поручении Путина и необычном сне

Челябинец Мансур Исаев 13 лет назад добился исторического успеха, завоевав для региона первое и пока единственное олимпийское золото в дзюдо. Победа в Лондоне-2012 стала для него пиком карьеры. Посетив Russian Judo Tour в Челябинске, наш земляк в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» еще раз вспомнил о своем триумфе и поделился подробностями того, что скрывалось за кадром той яркой победы. А еще признался, какое важное поручение дал ему президент РФ Владимир Путин.

«Во сне мог стать двукратным олимпийским чемпионом»

— Мансур, много времени прошло, события в олимпийском Лондоне уже отпустили? Тот золотой триумф не снится?

— Вообще-то я крепко сплю, но недавно приснился один необычный сон. Смешной какой-то, несуразный. Как будто я снова выступаю на Олимпийских играх, а мне же 38 лет уже. Ну, понимаете, да, что в таком возрасте выступать на высоком уровне нереально уже. Впереди меня ждет финал, а бороться мне надо за золото со своим учеником. Зовут его Тагир — парнишка, которого я с юных лет знаю, он на глазах моих рос. Смотрю на него — а он так усердно готовится, как будто собирается меня победить. И я такой думаю: это что за неуважительное отношение к старшим? Мол, надо, чтобы ему кто-то сказал, что не надо меня побеждать...

— Ага, спустя столько лет вторая для тебя Олимпиада, история пишется!

— Вот именно! А он разминается так серьезно, по глазам видно, что хочет меня победить. Смотрю на тренера, а секундирует мне почему-то Батраз Кайтмазов. Он говорит: «Мансур, ты чего мандражируешь? У тебя лишь 500 грамм лишних, ты его порвешь!»

— Порвал?

— А кто ж его знает?! На то это и сны, что всегда заканчиваются на самом интересном месте. Я проснулся и не узнал, стал ли я двукратным олимпийским чемпионом. Обидно.

— Ты выступал в категории до 73 кг. А сейчас сколько весишь?

— Да, я был самый маленький в своей весовой категории. «Потяжелел» после того, как травму колена получил, долго восстанавливался. Сейчас на протяжении последних пяти лет вес держится в районе 86—87 кг. Даже несмотря на то, что у меня интенсивный образ жизни, — я и дзюдо не забываю, на тренировки хожу. А еще в последнее время регулярно играю в падел-теннис. Классный вид спорта, рекомендую!

«Эцио подошел и сказал: иди и забери свое золото!»

— Можно ли сказать, что ты родился под олимпийской звездой? Многие титулованные спортсмены, многократные чемпионы мира не смогли осуществить свою мечту. У тебя же максимальный результат был — бронза ЧМ-2009 в Роттердаме.

— Я понял, о чем ты говоришь. Тут все относительно, есть о чем подумать. Я не могу сказать, что поехал на Олимпиаду-2012 в Лондон каким-то ноунеймом, на которого никто не ставит. На последних трех чемпионатах мира я каждый раз боролся в финальной части турнира. Про Роттердам ты сказал, там была бронза. А в Токио и Париже уступил в поединке за третье место, то есть был близок к пьедесталу.

— Другими словами, был в обойме лидеров, но не хватало самой малости для победы.

— Да, при этом я был абсолютно уверен в себе. Эта уверенность еще больше укрепилась после бронзы чемпионата мира — 2009. Я для себя понял, что могу конкурировать с любым соперником. Нужно лишь подшлифовать технику и физически хорошо подготовиться к турниру. Этих двух составляющих мне должно было хватать для борьбы за чемпионство. Кроме того, на тот момент в моем активе уже были успешные выступления на этапах Гран-при, серии турниров «Большой шлем» или «Мастерс».

— А в психологическом плане готов был штурмовать высшую ступень пьедестала? Главный тренер российской сборной Эцио Гамба в одном из интервью говорил, что морально тебя настраивал на победу в Лондоне-2012.

— Мне запомнились его слова на первом для меня чемпионате Европы в Тбилиси в 2009 году. Я тогда уступил в поединке за третье место, был очень расстроен. Он подошел ко мне и говорит: «Мансур, у тебя есть все для того, чтобы стать олимпийским чемпионом. Для тебя это как щелкнуть пальцами. Верь в себя!» Я не знаю, может быть, такие слова у него были припасены и для других ребят. Но их я хорошо запомнил. И вот 2012-й год... Мне предстоит финальный поединок. Ко мне подходит Эцио и с улыбкой на лице говорит: «Помнишь, что я тебе говорил три года назад? Иди и забери свое золото!»

— Да, но был еще тяжелейший полуфинальный поединок с южнокорейцем Ван Ки Чуном. С ним ты встречался шесть раз и во всех поединках потерпел поражение. Неужели в голове не щелкнуло: шансов нет!

— Причем в трех случаях я ему проиграл на чемпионатах мира. Ты знаешь, это скорее сыграло мне на руку. Во мне такая спортивная злость проснулась! Я тогда вышел на татами с бешеной мотивацией и запредельным настроем. Готов был порвать на сопернике кимоно в клочья! Ну и тренер мне, конечно, очень помог — разобрали с Виталием Макаровым все сильные и слабые стороны соперника. Ту схватку я контролировал от начала и до конца, провел ее на одном дыхании.

«Жест орла в финале? Я не хотел обидеть или как-то задеть соперника»

— В финале с японцем Рики Накая что помогло победить?

— После победного поединка с южнокорейцем я эмоционально сгорел. Сейчас я расскажу такие вещи, о которых не все знают. Перед финалом я скрылся от всех в специальной комнате, хотелось побыть одному. И как-то незаметно слезы нахлынули, стал рыдать навзрыд, не мог остановиться. Вспомнил все — как первый раз пришел на дзюдо, свою семью, родителей, друзей, товарищей по команде, болельщиков... Этот эмоциональный порыв помог, я как будто стал другим человеком. Выходил на финальную схватку с твердым намерением победить. Всевышний дал мне такую уверенность в себе! Я знал, что свой шанс не упущу.

— Почему-то не было эмоций и радости на твоем лице после победы. Как будто ты ее воспринял как должное.

— Я сдерживал себя, хотя внутри все кипело и бурлило. Почему так? Я видел, как становились олимпийскими чемпионами мои земляки из Дагестана в других видах спорта. Они вели себя скромно и сдержанно. Я для себя решил, что поступлю так же.

— Зато твоя фотография и поверженного японца облетела все мировые агентства. Но показалось, что ты слегка переусердствовал — слишком долго «восседал» на проигравшем сопернике.

— Ты говоришь про жест орла, когда я раскинул руки в стороны? Все случилось спонтанно, я это не репетировал. И уж точно не хотел как-то обидеть или задеть соперника. Это не в моем характере, честное слово.

— С Рики Накая после того олимпийского финала виделись за пределами татами? Он тебе что-нибудь говорил?

— Да, неоднократно встречались! Он сейчас работает тренером в одном из университетов Японии. Хотел бы заметить, что дзюдоисты — дружные ребята, у нас это в крови. Мы уважительно относимся друг к другу, сохраняем хорошие и теплые отношения, даже спустя много лет встречаемся или разговариваем по телефону.

— Есть соперники, с которыми хотел бы сейчас встретиться и поговорить по душам?

— С Ван Ки Чуном, он очень сильный дзюдоист, мой самый принципиальный соперник. С удовольствием с ним пообщался бы. Хотел бы узнать, как он поживает и чем сейчас живет.

«Горжусь тем, что оправдал доверие Путина»

— В Челябинске ты бываешь нечасто. В каком городе живешь?

— В основном в федеральной территории «Сириус», там моя работа. Но еще часто бываю в Санкт-Петербурге.

— Ах, да, тебя же назначали куратором строительства Академии единоборств в «Сириусе». Инициатором этого проекта был Владимир Путин.

— Да, так и есть. Президент РФ тогда дал мне поручение контролировать этот проект, начиная от чертежей и захода на экспертизу и заканчивая строительством объекта. Не скрою, было очень волнительно и хлопотно. Я тогда только-только завершил карьеру. По сути, сошел с ковра на стройку (улыбается). Приходилось погружаться в незнакомые мне вещи, брать советы у экспертов и специалистов. Я два с половиной года, по сути, жил на стройке, вникал во все процессы. И сейчас горжусь тем, что совместными усилиями нам удалось построить такой уникальный и современный спорткомплекс. И еще оправдать доверие Владимира Владимировича...

— Этот спорткомплекс — лучший в мире для представителей единоборств?

— Однозначно да! Сейчас смотрю, и душа радуется за нынешних ребят, они могут там тренироваться в идеальных условиях. Академия единоборств — это достояние российского дзюдо. Наверняка и в нынешних успехах российской команды есть частичка этого спорткомплекса. Но главное то, что под его сводами регулярно занимаются юные дзюдоисты, у нас растет хорошая смена.