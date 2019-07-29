Олимпийский чемпион по хоккею оценил потенциал россиян в НХЛ

Алексей Житник прокомментировал возможную связку Панарин-Бучневич.

Олимпийский чемпион 1992 года, серебряный призер Олимпиады 1998 года, экс-защитник многих клубов Национальной хоккейной лиги Алексей Житник прокомментировал возможную связку между двумя российскими форвардами Павлом Бучневичем и уроженцем Коркино Артемием Панариным, игроков «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Связка Панарин-Бучневич выглядит интересно, оба форварда нестандартные. Хотя Бучневич, при всем уважении, пока является игроком второго или третьего звена. Его потенциал предстоит раскрыть. Возможно, Артемий подтянет Бучневича, Наместникова или Кравцова до своего уровня, но пока сомневаюсь. На данный момент в «Рейджерс» невыразительна центральная линия», – рассказал Житник.

Напомним, в июле Артемий Панарин подписал семилетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». Российский нападающий Павел Бучневич играет за «Рейнджерс» с 2016 года, накануне он переподписал контракт с Нью-Йорком.

Отметим, что «Нью-Йорк Рейджерс» на данный момент является самым «русским» клубом НХЛ. В его состав уже входят шесть россиян, одним из которых является Виталий Кравцов, экс-нападающий ХК «Трактор». Также в Нью-Йорке ожидают еще одного россиянина, голкипера Игоря Шестеркина.