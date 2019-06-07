/ Виталий Кравцов объяснил, почему не уехал в НХЛ сразу после окончания сезона

«"Трактор"» потом потерял бы на меня права. Мне так поступать не хотелось», - сказал игрок.



Нападающий Виталий Кравцов прокомментировал переход из челябинского «Трактора» в «Нью-Йорк Рейнджерс». По словам форварда, он мог уехать в НХЛ сразу после завершения сезона в России, но не сделал этого, потому что тогда «черно-белые» потеряли бы на него права.

Очень хотелось попробовать себя, но в КХЛ есть пункт регламента: если бы я уехал до окончания контракта, то клуб бы потом потерял на меня права. Мне так с «Трактором» поступать не хотелось. — цитирует Виталия Кравцова «Спорт-Экспресс».

По словам молодого форварда, ему сделали квалификационное предложение, но Виталий Кравцов не принимал его до 30 апреля, когда у него закончилось соглашение с челябинцами. После этого нападающий и уехал за океан.

«Трактор» сделал для меня очень много не для того, чтобы я так поступал с клубом. И хотя я из Владивостока, но обязан клубу, давшему мне путевку в большой хоккей. — рассказал Виталий Кравцов.

Напомним, Виталий Кравцов подписал с «Нью-Йорк Рейнджерс» контракт новичка в начале мая. В предыдущем сезоне КХЛ Кравцов защищал цвета «Трактора» и за 50 игр набрал 21 балл.