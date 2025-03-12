Олимпийские чемпионы станут амбассадорами турнира по легкой атлетике в Челябинске

Соревнования юных спортсменов посетят Юрий Борзаковский, Ирина Привалова и Ольга Каниськина

Звезды российской легкой атлетики Юрий Борзаковский, Ирина Привалова, Ольга Каниськина и Руслан Мащенко станут главными звездами на турнире «Кубок юных чемпионов» в Челябинске. Они приедут на Южный Урал по приглашению организатора соревнований чемпионки Европы по легкой атлетике Евгении Зинуровой, а сам турнир получил международный статус — в нем выступят представители семи стран, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На соревнованиях в Челябинске выступят юные легкоатлеты из России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Турции и Италии. Для них это хорошая площадка для того, чтобы заявить о себе, проверить себя в соперничестве с сильными соперниками.

Поддержат атлетов звезды российской легкой атлетики. Олимпийские чемпионы Юрий Борзаковский, Ирина Привалова и Ольга Каниськина, а также тренер сборной России Руслан Мащенко уже дали свое согласие стать амбассадорами турнира и приедут в Челябинск в качестве почетных гостей. Инициатором проведения таких соревнований выступит чемпионка Европы, посол ГТО Евгения Зинурова.

«Дорогие ребята! Совсем скоро вас ждет важное событие — Кубок юных чемпионов! Пусть эти соревнования станут для вас первым большим шагом в настоящую легкую атлетику, принесут радость борьбы, честного соперничества и сопереживания за товарищей. И пусть эти чувства сопровождают вас всегда!» — поддержала юных легкоатлетов Ирина Привалова.

В турнире примут участие мальчики и девочки в возрастных категориях до 10 и до 12 лет. Они поборются за награды в беговых дисциплинах (60, 200, 400 и 800 м, эстафета 4×100 м) и ходьбе на 1000 метров. Победители и призеры соревнований получат уникальные награды, изготовленные златоустовскими мастерами.

Соревнования пройдут 15 марта в челябинском УСК УралГУФК (ул. Энгельса, 22). Начало — в 10:00, торжественная церемония открытия — в 14:00.

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