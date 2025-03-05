Челябинские легкоатлеты завоевали медали на всероссийских соревнованиях

Они стали призерами турнира среди слепых спортсменов в Тюмени

На Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике среди слепых спортсменов в Тюмени семь южноуральцев стали призерами. Эти старты собрали более 100 атлетов из 20 регионов. Три наших земляка завоевали золотые медали — победу одержали Александр Новичихин, Александр Ширин и Варвара Шумилова, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

На соревнованиях в Тюмени были разыграны 18 комплектов медалей — в беге на 60, 200, 400, 800, 1500 и 3000 метров, а также в прыжках в длину и высоту и толкании ядра. В большинстве видов программы успешно выступили южноуральские легкоатлеты, некоторые из них завоевали несколько медалей.

Наиболее результативно выступил Александр Ширин. Он выиграл забег на 400 метров, а также завоевал серебро на 60 и 200 метров, а также бронзу в прыжках в длину. Кроме того, он помог выиграть соревнования в беге на 60 метров Александру Новичихину. В этом забеге Ширин выступил как спортсмен-ведущий.

«Здесь я и сам пробежал по личному рекорду. Пять лет не получалось к нему приблизиться, но в этот раз все сошлось. Видимо, потому что нужно быстро бежать с Саней, а для этого я должен бежать еще быстрее», — написал в соцсетях Александр Ширин.

Отметим, что три награды в активе Артема Захарова (бег 60 м, прыжок в высоту и длину), Марии Королевой (бег 60 и 200 м, прыжок в длину) и Марии Куражевой (бег 60, 200 и 400 м). Две медали — серебряная и бронзовая — у Рафаэля Мазитова в беге на 200 и 400 м. Наконец, третью золотую награду региону принесла Варвара Шумилова в прыжках в длину.