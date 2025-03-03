Звезды легкой атлетики посетят Кубок юных чемпионов в Челябинске

Юрий Борзаковский, Ирина Привалова, Ольга Каниськина и Руслан Мащенко приедут 15 марта на Южный Урал

Титулованные российские спортсмены станут почетными гостями на соревнованиях по легкой атлетике «Кубок юных чемпионов» в Челябинске. Поддержать перспективных атлетов приедут олимпийские чемпионы Юрий Борзаковский, Ирина Привалова и Ольга Каниськина, а также чемпион Европы Руслан Мащенко. Компанию им составит главный организатор соревнований чемпионка Европы и посол ГТО Евгения Зинурова, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Это уже не первые подобные соревнования в Челябинске, которые проводит наша землячка титулованная легкоатлетка Евгения Зинурова. В этом году ей удалось пригласить на турнир звездный состав спортсменов. Поддержат юных атлетов на Кубке юных чемпионов Юрий Борзаковский, Ирина Привалова, Ольга Каниськина и Руслан Мащенко.

Соревнования пройдут в двух возрастных категориях: до 10 и до 12 лет. В программе — бег на 60, 400 и 800 метров, спортивная ходьба на 1000 метров и эстафета 4 по 100 метров. Турнир пройдет 15 марта в УСК УралГУФК, старт забегов в 10:00, торжественное открытие в 14:00.

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное») и из открытых интернет-источников