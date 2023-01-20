Короли высоты — кто из звезд российской легкой атлетики взлетит в Челябинске?

Рассказываем о предстартовых раскладах Мемориала Лукашевича и Середкина

Завтра, 21 января, в Челябинске пройдет ежегодный Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина по прыжкам в высоту и с шестом. Организаторы вновь пригласили на турнир звезд российской и мировой легкой атлетики, в том числе олимпийскую чемпионку Марию Ласицкене. Однако помимо нее рекорды турнира могут побить и другие титулованные атлеты. Предстартовые расклады соревнований — в материале корреспондента Первого областного.

Данил Лысенко vs Илья Иванюк: новая дуэль двух чемпионов

Вряд ли здесь стоит ожидать сюрпризов: основную борьбу за победу поведут два спортсмена — Данил Лысенко и Илья Иванюк. В пользу первого говорят стабильно высокие результаты по итогам сезона-2022, второго — титулы и регалии.

Вряд ли стоит ворошить прошлое и вспоминать допинговый скандал, инициатором которого и стал Данил Лысенко. Напомним лишь, что атлету пришлось отбыть четырехгодовую дисквалификацию. В августе прошлого года состоялось его возвращение в большой спорт. Спортсмен из Москвы подтвердил уже на первом же старте, что зря времени не терял и упорно тренировался все это время. Он с легкостью выиграл Мемориал Куца в Москве. И хотя достойных конкурентов у него там не было, приятно удивил результат, показанный спортсменом, — 2,34 м! Вообще-то с таким результатом порой выигрывают и чемпионаты мира.

Зато на следующем старте, на Всероссийской летней спартакиаде в Челябинске, выступили уже все сильнейшие прыгуны-высотники. И здесь Данил Лысенко снова подтвердил свой высокий уровень. Правда, для того, чтобы одержать победу, ему не пришлось прыгать так высоко. Данил Лысенко ограничился лишь 2,28 м, который взял со второй попытки. Его главный соперник Илья Иванюк этот старт завалил, остановившись на 2,23 м — итоговое пятое место. Серебро в итоге досталось Ярославу Кутковому из Краснодарского края (2,26 м), а бронза — Никите Анищенкову (2,23).

Выиграл Данил Лысенко и первый крупный всероссийский старт в этом году. На «Рождественских стартах» 7 января в Екатеринбурге атлет взял 2,30 м.

Что касается бронзового призера чемпионата мира Ильи Иванюка, то он в последние два года редко преодолевал «гроссмейстерскую» высоту в 2,30 м. Но зато стабильно взлетает выше отметки 2,23—2,26 м. И этого, как правило, хватает для того, чтобы оказываться на пьедестале. Действующий чемпион России в Челябинске может снова напомнить о себе.

Осечкой фаворитов может воспользоваться разве что Никита Анищенков. Тем более что выступать ему в родном легкоатлетическом манеже, при поддержке родных зрителей.

И все же главная интрига в мужском прыжковом секторе заключается в том, сможет ли кто-нибудь из двух атлетов замахнуться на 2,35 м и побить рекорд челябинского Мемориала, который установил в 2008 году Иван Ухов. Задача не из легких. Тем более что легкоатлетам рано форсировать подготовку к летнему сезону. Но если Лысенко и Иванюк «распрыгают» друг друга, то все возможно.

Мария Ласицкене и все остальные



Один факт того, что в Челябинск пожалует Мария Ласицкене, уже говорит о многом. Великая и неповторимая спортсменка — главная звезда российской легкой атлетики. Олимпийская чемпионка и единственная в мире трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту украсит своим присутствием любой турнир.

Титулованная спортсменка, кстати говоря, частный гость на ежегодном Мемориале Лукашевича-Середкина в Челябинске. Она семь (!) раз на нем побеждала. Тем удивительнее, что рекорд соревнований принадлежит не ей, а не менее известной Анне Чичеровой. В 2019 году опытная высотница преподнесла настоящую сенсацию, не только выиграв в очном споре у Ласицкене, но и установила новый рекорд Мемориала — 2,01!

Для Марии Ласицкене 2,01 м — высота хоть и серьезная, но вполне проходимая. Сможет ли она ее покорить? Многое будет зависеть от того, в какой физической форме находится сама спортсменка, а главное — смогут ли ей навязать какую-то борьбу соперницы. Не секрет, что Мария — человек настроения. Она и сама неоднократно в своих интервью признавалась, что для покорения новых вершин ей нужна борьба в прыжком секторе. В таком случае она может «завестись» и показать высокий результат.

Поэтому челябинским болельщикам предстоит также поболеть не только за Ласицкене, но и Марию Кочанову с Александрой Ярышкиной. Если им удастся подобраться к 2-метровой высоте, то и олимпийская чемпионка сможет распрыгаться.

Смешанный турнир и три фаворита



Второй год подряд на турнире соревнования по прыжкам с шестом пройдут в смешанном формате. Женщины будут состязаться наравне с мужчинами, имея гандикап в один метр. Впрочем, все это сделано в угоду зрелищности и динамики состязаний. Итоговые места смешанного турнира вряд ли кого-то будут серьезно интересовать. Другое дело — результаты атлетов.

В отсутствие челябинца Тимура Моргунова главным фаворитом у мужчин будет, конечно же, Дмитрий Качанов из Москвы. Именно он — «железно» второй номер сборной России в этой дисциплине легкой атлетики. В летнем сезоне-2022 Качанов стал серебряным призером чемпионата страны (догадайтесь, кто был первым?) и выиграл Всероссийскую летнюю спартакиаду в Челябинске, которую Моргунов из-за травмы пропускал.

Наверняка будут претендовать на высокие места Илья Мудров и Даниил Котов. Первый имеет серьезный личный рекорд (5,78), второй выступит у себя дома. Могут преподнести приятные сюрпризы Илья Просвирин и Михаил Шмыков, имеющие в своем активе прыжки на 5,60 м.

Очень любопытной обещает быть борьба за лидерство среди женщин. И разыграют ее между собой две спортсменки — Аксана Гатауллина и Полина Кнороз. Помешать им в этом и вклиниться в их соперничество никто не сможет — уж слишком велика разница в мастерстве двух девушек и остальных.

Фаворитом турнира выглядит Полина Кнороз. Она главный претендент на то, чтобы занять освободившуюся нишу после того, как уйдет из большого спорта Анжелика Сидорова. Кроме того, Кнороз радует своей стабильностью: на основных стартах она «берет» как минимум 5,65 м.

Увы, та же Аксана Гатауллина такой стабильностью похвастаться не может. Но не стоит забывать, что у нее с Челябинском особая любовь и чувства — именно здесь ей удается показывать хорошие прыжки. Чего стоит ее выступление на мемориале в 2021-м, когда она установила рекорд соревнований, показав 4,67 м.

41-й мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина стартует в Челябинске уже завтра, 21 января. Соревнования пройдут в УСК УралГУФК (ул. Энгельса, 22). Турнир начнется уже в 10:00, но самое интересное начнется после церемонии открытия. Она запланирована на 16:00.

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Фото — Федерация легкой атлетики Челябинской области

Инфографика — Алексей Луканенков (ИА «Первое областное»)