Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова посетит турнир «Юный гимнаст» в Челябинске

В самой младшей возрастной группе выступят мальчики и девочки 4—5 лет

В Челябинске пройдет традиционный Всероссийский детский турнир «Юный гимнаст», посвященный Всероссийскому дню гимнастики. Впервые состязания пройдут на базе нового спортзала SportGym в Калининском районе. В них примут участие юные перспективные спортсмены, за состязаниями которых в качестве почетного гостя будет наблюдать олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, сообщает Фонд поддержки спорта Челябинской области.

На соревнования приедут сильнейшие гимнасты и гимнастки со всей России и из ближнего зарубежья. Мальчики и девочки будут выступать по программе I, II и III юношеского разряда. Самым юным участникам 4—5 лет.

Первый день турнира начнется 26 октября. В этот день спортсмены будут бороться за звание самых сильных на соревнованиях по специальной физической подготовке (СФП). В программу входят такие упражнения: подтягивание, отжимания, стойка на руках, высокий угол, челночный бег, выход силой на кольцах, круги на гимнастическом грибке и другие.

Во второй день соревнований, 27 октября, начнется гимнастическая часть соревнований, а именно многоборье, где среди юных спортсменов будут разыграны личные медали в каждом разряде и медали в командном первенстве. Мальчики выступят на шести снарядах (вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, параллельные брусья и перекладина), девочки — на четырех снарядах (опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно и вольные упражнения).

«Мы ждем юных звездочек из разных уголков страны. И впервые проведем турнир в новом статусе открытых областных состязаний. Приятным сюрпризом для спортсменов станет мастер-класс известных и титулованных гимнастов», — отметил председатель Федерации спортивной гимнастики города Челябинска Иван Новиков.

28 октября пройдут финальные соревнования, в которых будут участвовать по восемь сильнейших гимнастов и гимнасток на каждом снаряде. В этот день, помимо финальных соревнований, пройдет официальное открытие нового гимнастического зала по адресу Ворошилова, 4а, на котором будут присутствовать почетные гости: олимпийская чемпионка в Токио Ангелина Мельникова и абсолютный победитель чемпионата и Кубка России 2023 года Даниель Маринов.

Возрастное ограничение: 0+.