Чемпион мира по спортивной гимнастике откроет Кубок Урала в Челябинске

Иван Стретович посетит детские состязания, посвященные Дню Победы

Более 250 юных спортсменов выступят на Кубке Урала по спортивной гимнастике в Челябинске. Соревнования пройдут с 26 по 28 апреля в спортивном зале ЧелГУ, а откроет их почетный гость — серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Иван Стретович, сообщают организаторы соревнований.

В столицу Южного Урала приедут более 250 юных спортсменов из Екатеринбурга, Уфы, Омска, Нижнего Тагила, Красноуфимска и других городов Уральского федерального округа. Мальчики и девочки будут соревноваться по программам 2-го и 3-го юношеских разрядов, а также в турнире «Юный гимнаст» и общей физической подготовке.

«Челябинск активно развивает гимнастическую культуру. Мы часто приглашаем известных гимнастов, и, к счастью, в этот раз такой лидер спорта, как Иван Стретович, присоединится к нам для вдохновения подрастающего поколения. Важную роль играют наши партнеры и спонсоры, помогающие сделать этот турнир незабываемым для юных участников. И отдельная благодарность руководству Челябинского государственного университета за то, что приютили нас у себя и помогают двигаться выше», — отметил председатель Федерации спортивной гимнастики Челябинска и главный судья соревнований Иван Новиков.

Ребята будут бороться за медали и грамоты, а также специальные призы, мягкие игрушки и подарки. Всего будет 37 номинаций в награждении.



«Каждый ребенок особенный, у каждого своя судьба и мечты, свои увлечения. Но все их объединяет стремление побеждать и достигать высоких результатов. Кубок Урала — это именно то место, где можно показать свой спортивный дух и получить незабываемые впечатления!» — считает главный тренер детской академии «СпортДжим» Никита Волосников.

Кубок Урала пройдет в спортивном зале ЧелГУ на Ворошилова, 4. Торжественное открытие состоится 27 апреля в 13:00. Вход свободный. Организатором соревнований выступит Федерация спортивной гимнастики города Челябинска при содействии Фонда поддержки спорта.

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