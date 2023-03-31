В уфимском центре гимнастики Светланы Хоркиной завершаются всероссийские соревнования по спортивной гимнастике. За медали турнира сражаются более 100 юных атлетов от 11 до 13 лет из 42 городов страны. Бронзовую медаль соревнований завоевал челябинец Семен Калистратов, сообщает пресс-служба администрации города.
Юные спортсмены соревнуются в многоборье и отдельных дисциплинах. Челябинскую область представляют четыре атлета из спортшколы «ЧТЗ»: Виктор Глинкин, Семен Калистратов, Кирилл Цельник и Александр Бикбулатов.
Хорошие результаты на всероссийских соревнованиях показал гимнаст Семен Калистратов. Воспитанник Семена Еремина завоевал бронзовую медаль в многоборье.
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