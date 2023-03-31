Челябинский гимнаст завоевал бронзовую медаль первенства России

В соревнованиях принимают участие атлеты из 42 регионов страны

В уфимском центре гимнастики Светланы Хоркиной завершаются всероссийские соревнования по спортивной гимнастике. За медали турнира сражаются более 100 юных атлетов от 11 до 13 лет из 42 городов страны. Бронзовую медаль соревнований завоевал челябинец Семен Калистратов, сообщает пресс-служба администрации города.Юные спортсмены соревнуются в многоборье и отдельных дисциплинах. Челябинскую область представляют четыре атлета из спортшколы «ЧТЗ»: Виктор Глинкин, Семен Калистратов, Кирилл Цельник и Александр Бикбулатов.Хорошие результаты на всероссийских соревнованиях показал гимнаст Семен Калистратов. Воспитанник Семена Еремина завоевал бронзовую медаль в многоборье.Добавим, что накануне в Челябинске появился новый современный зал для занятий спортивной гимнастикой. В нем будут тренироваться сильнейшие спортсмены региона. На открытие зала прибыл почетный гость — олимпийский чемпион Артур Далалоян.