Летняя Олимпиада под угрозой из-за коронавируса

Из-за пандемии массово отменяют крупные спортивные мероприятия.

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Бушующий в мире коронавирус Covid-19 вносит свои коррективы в проведении крупных спортивных мероприятий. Напомним, что заразилось уже более 118 тысяч человек в 114 странах мира.

Так, Национальная баскетбольная лига приостановила сезон из-за заражения игрока клуба «Юта Джаз» Руди Гобера этой болезнью. К слову, некоторое время назад, во время одной из пресс-конференций, на вопрос об эпидемии, он посмеялся над всемирной паникой и в шутку перетрогал все микрофоны, находящиеся перед ним.

«Руководство НБА приняло решение приостановить регулярный чемпионат. Мы планируем использовать этот перерыв, чтобы определить наши дальнейшие действия по отношению к пандемии коронавируса», — говорится в заявлении Лиги.

Также полностью отменён чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был состояться с 18 по 22 марта в Канаде. Там должны были выступать 183 фигуриста из более чем 30 стран. Рассматривается вариант переноса этих соревнований на следующий сезон. Но на данный момент его довольно сложно вписать в насыщенный тренировками и другими состязаниями период.

Помимо этого, у игрока футбольного клуба «Ювентус» Даниэле Ругани также обнаружили коронавирус. В команде рассказали, что болезнь у него протекает бессимптомно, но проводятся все необходимые процедуры, в том числе и полная изоляция всех, кто имел контакт с футболистом. К слову, одноклубником Ругани является и Криштиану Роналдо. Теперь УЕФА рассматривает возможность приостановление всех матчей Лиги чемпионов на неопределённый срок. Решение об этом могут объявить уже сегодня, 12 марта. Ранее матчи уже проходили без зрителей.

Национальная хоккейная лига консультируются с врачами и рассматривают все возможные варианты развития событий. Основная информация ожидается в самое ближайшее время. Но уже в данный момент, из-за запрета на проведение массовых мероприятий в штате Огайо (США) команда «Коламбус Блю Джекетс» проведёт последние домашние матчи без зрителей.

«На матчи допустят лишь обслуживающий персонал обеих играющих команд, аккредитованных журналистов, сотрудников телевизионных бригад, ключевых работников клубов и стадиона, а также официальных лиц НХЛ», — заявили в Национальной хоккейной лиге.

Отметим, что ещё один клуб — «Сан-Хосе Шаркс» — также выполнит распоряжение властей на данный запрет и доиграет регулярный чемпионат без зрителей.

В Континентальной хоккейной лиге тоже зреют перемены. Мэр Москвы Сергей Собянин выпустил указ, согласно которому до 10 апреля в городе запрещается проводить любые массовые мероприятия, если численность участников превышает пять тысяч человек. В связи с этим, стоит большой вопрос по проведению матчей плей-офф у «Спартака» и «Динамо», а также ЦСКА, домашняя арена которого может вмещать более 12 тысяч человек.

«КХЛ проведены консультации со всеми заинтересованными сторонами, задействованными в организации матчей. На данный момент финальное решение вырабатывается. Лига совместно с ФХР отправила официальное письмо на имя мэра Москвы Сергея Собянина с просьбой дать разъяснения о порядке проведения матча с повышенным зрительским интересом», — прокомментировали ситуацию в КХЛ.

На данный момент ещё неизвестно о возможном переносе Олимпийских игр в Токио из-за угрозы коронавируса. Член оргкомитета Игр Харуюки Такахаси сделал заявление о том, что их могут перенести на лето 2021, либо 2022 года. Но в настоящий момент все структуры продолжают готовиться к Олимпиаде, которая откроется 24 июля 2020 года.

Напомним, впервые коронавирус Covid-19 обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань, провинции Хубэй. На данный момент больше всего заражённых зарегистрированы в Китае, Италии, Иране и Южной Корее. В России на данный момент подтверждено 28 случаев заболевания коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения накануне провела брифинг, на котором официально была объявлена пандемия. Распространение болезни достигло критической отметки. Погибло уже более четырёх тысяч человек. При этом, выздоровело более 64 тысяч.