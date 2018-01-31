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/ «Мы заложники ситуации». Леонид Одер рассказал о подготовке южноуральских спортсменов к Олимпиаде

«Мы заложники ситуации». Леонид Одер рассказал о подготовке южноуральских спортсменов к Олимпиаде

Челябинскую область точно представят шесть спортсменов.
вчера в 18:38
  |  Спорт

Министр спорта Леонид Одер в преддверии Олимпиады-2018 рассказал о роли региона в международных соревнованиях. В состав «Олимпийских спортсменов из России» войдут шесть спортсменов. Медальные надежды возлагают на представителей шорт-трека и хоккея. Остальные зимние виды спорта слабо представлены из-за санкций МОК.

На последнем этапе готовит сборные команды Федерация, Олимпийским комитетом выданы все инструкции. Для нас, для россиян, все это очень неприятно. Ажиотаж нагнетает пресса. Если мы приняли решение, что надо отправляться на Олимпиаду, ребята будут выступать. Надо просто абстрагироваться от этого. Ты поехали бороться за медали, биться за свою страну, за большую и малую родину. У американцев снесло крышу, они сейчас люто ненавидят все, что связано с Россией. Мы заложники ситуации. Что сейчас об этом говорить? — рассказал радио «Business FM Челябинск» министр спорта Леонид Одер.

Также министр спорта по Челябинской области отметил необходимость представления России в международных комитетах.

Россиян отличает характер. Чем выше нас нагибают, тем больше мы выпрямляемся. Кто откажет болельщикам в праве использовать флаг? Другие могут послать все подальше и сказать: «Мне эта Олимпиада по барабану». Есть и такие, и такие группы. Их мнение надо уважать. — продолжает Леонид Одер.

Полную версию интервью смотрите на сайте «Онлайн ТВ».

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