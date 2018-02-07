/ Спортивный арбитражный суд отложил рассмотрение апелляций российских олимпийцев

Заседание продолжится 8 февраля.

Рассмотрение апелляции 32 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета о недопуске к участию в Олимпиаде перенесено на 8 февраля. Первое заседание Спортивного арбитражного суда прошло сегодня, однако принятие решения отложено на завтра. Планируется, что оно будет озвучено до начала церемонии открытия Игр.

Заседание продолжится в четверг, 8 февраля, в 12 часов дня. Решение, возможно, будет вынесено ближе к концу дня. Если Арбитражный суд удовлетворит апелляции, спортсмены гарантированно выступят на Олимпийских играх. Мы не можем применять силу и полицию, чтобы заставить МОК допускать спортсменов до Игр. Между нами и МОК нет кризиса. И я поддерживаю своих арбитров, оправдавших 28 россиян. — передает Championat.ru слова генерального секретаря Спортивного арбитражного суда Мэттью Риба.



Отметим, что в случае удовлетворения апелляций, спортсмены могут принять участие в соревнованиях.

Напомним, ранее, 6 февраля, 32 российских олимпийца, не получившие допуск на соревнования в Пхенчхане, подали судебные иски в Спортивный арбитражный суд и Федеральный суд. В их число вошли и южноуральские хоккеисты.

