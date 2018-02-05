/ «У тебя есть золотой знак ГТО? Женюсь!». Звезда фильма «Движение вверх» зовет сдать нормативы

Южноуральцы в открытом голосовании могут выбрать слоган акции.

Кандидат в мастера спорта по баскетболу Александр Ряполов готовится представлять физкультурно-оздоровительный комплекс «Готов к труду и обороне» на Южном Урале. Актер, сыгравший спортсмена в фильме «Движение вверх», стал лицом социальной акции. Баннеры с его изображением в форме местного клуба «Челбаскет» появятся на улицах города. Сейчас жителям региона предлагают выбрать слоган. Среди вариантов: «ГТО — твой первый шаг к „Движению вверх“!», «Проверь свой уровень. Сдай нормы ГТО», «Тестирование ГТО — первый шаг к большим победам!».

Специально для женской части населения вариант Александра Ряполова: «У тебя есть золотой знак ГТО? Женюсь!». — поделились своей версией в официальном сообществе баскетбольного клуба «Челбаскет».

Напомним, ранее поддержать челябинских баскетболистов, играющих против команды из Нижнего Тагила, приезжал Александр Ряполов. Сам спортсмен начинал баскетбольную карьеру с южноуральских команд, и уже потом перебрался в Москву.

