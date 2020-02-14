Ольга Фаткулина завоевала «серебро» чемпионата мира в командном спринте

Соревнования проходили в американском Солт-Лейк-Сити.

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С 14 по 16 февраля в американском Солт-Лейк-Сити проходит чемпионат мира по конькобежному спорту. В нём участвует сборная России, в состав которой входит и челябинская спортсменка Ольга Фаткулина.

Именно российская национальная команда завоевала «серебро» командного спринта. В финальном забеге девушки показали результат — 1 минута 24 секунды и 50 сотых. Они уступили лишь 48 сотых сборной Нидерландов. А бронзовые медали завоевали представительницы Польши.

Отметим, что Ольге ещё предстоит выступить на двух дистанциях — 500 и 1000 метров.

Напомним, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва имени шестикратной олимпийской чемпионки Лидии Скобликовой является чемпионкой мира и Европы, серебряным призером Олимпийских игр 2014-го года в Сочи. Месяц назад на чемпионате Европы она выиграла «золото» на дистанции в 500 метров и в командном спринте.