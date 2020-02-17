Ольга Фаткулина на чемпионате мира установила рекорд России

Всего на этих соревнованиях она выиграла три медали.

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В американском Солт-Лейк-Сити 16 февраля завершился чемпионат мира по конькобежному спорту. В нём участвовала и сборная России, в состав которой входит челябинская спортсменка Ольга Фаткулина.

На отдельных дистанциях 500 и 1000 метров Ольга завоевала «бронзу» и «серебро» соответственно. Примечательно, что в забеге на километр она установила новый рекорд России — 1 минута 12 целых и 33 сотых секунды.

К слову, сборная России завершила выступление на соревнованиях с тремя золотыми, пятью серебряными и четырьмя бронзовыми наградами. Национальная команда заняла второе место в общекомандном зачете, уступив лишь соперникам из Нидерландов.

Напомним, южноуральская спортсменка Ольга Фаткулина является заслуженным мастером спорта России, многократным призёром чемпионатов мира и Европы. А также она завоевала «серебро» Олимпийских игр 2014 года.