Ольга Фаткулина завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в спринтерском многоборье

Соревнования проходили в Норвегии.

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28 и 29 февраля в норвежском городе Хамар состоялся чемпионат мира в спринтерском многоборье. В нём также участвовала челябинская спортсменка Ольга Фаткулина.

Во время соревнований конькобежцы дважды выходили на лёд - на дистанции 500 и 1000 метров. Победителем становился тот, кто набрал наименьшую сумму баллов в этих двух забегах.

Ольга Фаткулина смогла завоевать «бронзу», уступив японским спортсменкам Нао Кодайре и Михо Такаги.

Напомним, две недели назад челябинская конькобежка завоевала в американском Солт-Лейк-Сити три медали чемпионата мира на отдельных дистанциях: «серебро» в командном спринте и забеге на километр, а также «бронзу» на пятисотметровке. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва имени шестикратной олимпийской чемпионки Лидии Скобликовой является чемпионкой мира и Европы, а также серебряным призером Олимпийских игр 2014-го года в Сочи.