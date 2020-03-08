Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина завоевала «бронзу» на Кубке мира

Первой финишировала американка Бриттани Боу.

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Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина завоевала бронзовую медаль в общем зачёте Кубка мира, который проходит в Херенвене, Нидерланды. На дистанции 1000 метров Ольга проиграла сопернице, американке Бриттани Боу, всего 1,24 секунды. Фотографиями с Кубка мира спортсменка поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Известно, что в первом забеге на 500 метров Ольга финишировала второй. По итогам всех забегов спортсменка набрала 242 очка и получила бронзовую медаль. Бриттани Боу набрала 326 очков, а представительница Японии Нао Кодайра — 256 очков, получив серебро Кубка мира.

Пользователи социальных сетей принялись горячо поздравлять челябинскую спортсменку. Причём не только с третьим местом Кубка, но и с 8 марта: девушка сделала отличный подарок сама себе.

«Дорогая Ольга, горжусь и восхищаюсь! С праздником!!! Главное, чтобы счастье всегда шло рядом!»— написал один из комментаторов.

А одна из пользователей отметила, что Ольга — пример для подражания её дочери.

Напомним, на прошлой неделе Ольга завоевала третье место на чемпионате мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье в норвежском городе Хамар. В социальных сетях спортсменка призналась, что бороться за это место было очень тяжело, однако поддержка и внимание поклонников очень помогли ей добиться своей цели.