Ольга Фаткулина стала двукратной чемпионкой Европы по конькобежному спорту

Второе «золото» досталось челябинке в индивидуальной гонке.

Послушать 00:00

С 10 по 12 января в Нидерландах состоялся чемпионат Европы по конькобежному спорту. В нём участвовало большое количество участников из девяти стран: Нидерландов, России, Бельгии, Норвегии, Италии, Австрии, Швейцарии, Польши и Беларуси.

На этих соревнованиях выступала и челябинка Ольга Фаткулина, которая на континентальном первенстве завоевала две золотые медали. Вместе с партнерами по сборной России Дарьей Качановой и Ангелиной Голиковой южноуральская спортсменка взяла высшую награду в командном спринте, а затем выиграла индивидуальную спринтерскую гонку на дистанции 500 метров.

«Я очень рад за Ольгу, она в очередной раз доказала, что является одной из сильнейших конькобежек мира. Она наша гордость. И мы приложим все усилия для того, чтобы она и дальше могла плодотворно тренироваться и выступать на самом высоком уровне, показывая при этом отличные результаты», — поделился Леонид Одер, министр спорта Челябинской области.

В индивидуальном забеге Ольга выиграла с преимуществом 0,08 секунды, обогнав соперницу из Австрии.