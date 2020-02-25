Новая звезда: челябинец выиграл конькобежное многоборье на юниорском ЧМ

Российские спортсмены не выигрывали в данной дисциплине 22 года.

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Спортсмен из Челябинской области Степан Чистяков одержал победу на чемпионате мира среди юниоров в конькобежном многоборье. 22 года до этого россияне не выигрывали в данной дисциплине. Также Степан Чистяков завоевал золотую медаль в командной гонке и стал серебряным призёром в мужском командном спринте и на дистанции полторы тысячи метров.

«Степан Чистяков имеет все шансы для того, чтобы вырасти в сильного спортсмена, способного бороться за самые высокие места на любых международных соревнованиях. И мы постараемся ему оказать в этом любую поддержку. Поздравляю спортсмена, его тренера и руководство спортивной школы с очень высоким достижением», — отметил министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

Степану Чистякову 18 лет, он является воспитанником спортивной школы олимпийского резерва №1 в Челябинске.

С этих же соревнований бронзовую медаль привезла домой южноуральская спортсменка Анастасия Григорьева.

Мировой турнир среди взрослых спортсменов пройдёт уже скоро, с 28 февраля по 1 марта, в Норвегии. Принять участие отправится спортсменка из Челябинска Ольга Фаткулина.