28 мая в Нагайбакском районе Челябинской области пройдут массовые забеги Парижского полумарафона. В день соревнований температура воздуха поднимется до 28 градусов. Чтобы легкоатлетам было комфортно преодолевать свои дистанции, организаторы мероприятии будут обливать спортсменов из пожарного шланга и освежать их в пунктах питания, сообщают организаторы.
В этом году на старт выйдут около двух тысяч любителей бега, которым на выбор будут представлены пять дистанций — от 1 до 21,1 км. Трассы Парижского полумарафона пролегают по открытым участкам и лесному массиву. Спортсменам нужно использовать вентилируемую и потоотводящую одежду, а также иметь с собой головной убор, солнцезащитный крем.
«Нужно пить жидкости, в том числе изотонические напитки, в достаточном количестве до, во время и после нагрузок, охлаждаться на всех пунктах питания — освежения по трассе. Можно найти себе компанию для прохождения маршрута — вместе веселее и безопаснее. И главное — не стоит геройствовать, на жаре лучше снизить привычную интенсивность бега на 10—15%, а если станет плохо — не стоит продолжать бег, обязательно нужно обратиться за помощью», — отметили организаторы соревнований.
Медицинскую помощь участникам и зрителям полумарафона окажут две бригады скорой помощи и мобильный фельдшерско-акушерский пункт. Врачи на двух машинах будут следовать за последним участником на маршруте.
Добавим, что на всех дистанциях будут расположены пункты питания и освежения: на 21,1 км — 4 пункта, на 10 км — 3 пункта, на 5 км — 1 пункт. В зоне стартовых ворот все желающие могут взять воду с собой на забег, после финиша воду также предложат волонтеры. А еще на финише будет стоять пожарный автомобиль, который поможет каждому спортсмену принять душ после забега и освежиться.
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