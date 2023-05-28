Алексей Текслер принял участие в VII Парижском полумарафоне

Губернатор Челябинской области выбрал дистанцию протяженностью 1,6 км

Сегодня, 28 мая, в Нагайбакском районе Челябинской области проходит VII Парижский полумарафон. Участие в забеге принимает и губернатор Алексей Текслер. Глава региона уже начал забег на одной из самых популярных дистанций — «Парижская миля». Перед стартом Алексей Текслер рассказал журналистам медиахолдинга «Первый областной» о том, почему для него важен этот полумарафон.

«Сегодня наш полумарафон проходит под девизом „Открой уральский Париж“. Для меня помимо спортивного соревнования, помимо того, что мы рассказываем и показываем о нашем регионе, о самобытной культуре Нагайбакского района, это еще и возможность продвигать Челябинскую область на всю страну. У нас сегодня участвуют больше 20 регионов, есть гости из стран СНГ, и я счастлив, что с каждым годом Парижский полумарафон набирает обороты»,— рассказал губернатор.

Кроме того, Алексей Текслер отметил, что важно показать пример южноуральцам, и именно поэтому он уже не первый год участвует в забеге.

В целом настроение у участников отличное. Многие приехали в Нагайбакский район с семьями и весело проводят время.

О том, как прошел VII Парижский полумарафон, а также его итоги смотрите в ближайшее время на нашем сайте.