Челябинцы приняли участие в самом масштабном лыжном забеге года

На «Лыжню России» вышло более 20 тысяч человек.

Послушать 00:00

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» прошла в большинстве регионов РФ вчера, 8 февраля. В Челябинске основные мероприятия прошли территории Легкоатлетического комплекса им. Е. Елесиной. Там состоялись спортивные забеги, а также старт массового забега.

Участие в гонке принимали и спортсмены, и любители. Всего на «Лыжню России» в Челябинске в 2020 году собралось около 20 тысяч человек.

«Я в прошлом спортсменка, мастер спорта. На лыжах всегда хорошее настроение. В первый раз на этой лыжне. Очень довольна, что приняла участие, все весело, все хорошо. Я сожалею, что я не заявилась на 10 километров, потому что я каждый день 10-15 километров прохожу. Было удобно, но народу, конечно, много», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ участница «Лыжни России» Ирина Хмырова.

Для участия в забеге, как показала практика, возраст — не помеха. На лыжи вчера встали как самые маленькие, так и люди почтенного возраста.

«Я мастер спорта по биатлону. Участвую в "Лыжне России" уже в 32 раз, стараюсь не пропускать. Сегодня было много людей, немного мешали друг другу. Я заранее записался в администрации Калининского района, получил номер. Со мной пришли сын и внук. Внук лыжник, пришел быстрее меня», — отметил в разговоре с корреспондентом медиахолдинга ОТВ 84-летний Николай Шамарданов.

Профессиональные спортсмены также приняли участие в забеге.

«Сегодня два раза пробежал, не успел на спортивный забег, пришлось поехать покататься в парке. Лыжи развивают сердце, развивают выносливость. "Лыжня" — для меня номер один. Летом катаюсь на роллерах, зимой на лыжах», — делится эмоциями с корреспондентом медиахолдинга ОТВ мастер спорта России международного класса по гиревому спорту Иван Денисов.

Напомним, что «Лыжня России» проводится каждый год, начиная с 1982 года. В Челябинске гонка прошла в 38 раз. Все участники, добравшиеся до финиша, получили в подарок шапки с символикой соревнования.