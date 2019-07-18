Один из болельщиков «Трактора» получит квартиру

Розыгрыш пройдет 13 августа.

К началу нового сезона команда «черно-белых» приготовила приятный сюрприз. На одной из игр Кубка губернатора будет разыграна квартира. Об этом клуб рассказал на своем официальном сайте.

«Квартира — отличный подарок и бонус любителям хоккея. Особые слова уважения нашим болельщикам, ​которые и летом не забывают о хоккее, любят и всегда рядом с командой»,— подчеркнул вице-президент, генеральный директор ХК «Трактор» Борис Видгоф.

Владелец счастливого билета получит однокомнатную квартиру с чистовой отделкой в челябинском районе «Академ Riverside». Для участия в розыгрыше достаточно купить билет на любой из матчей турнира, написать номер своего телефона на специальном бланке и опустить его в бокс для розыгрыша.

Однако это будет не единственная проверка для истинного фаната хоккейного клуба.13 августа во время второго перерыва встречи «Трактора» и «Металлурга» победителем станет тот, кто ответит на звонок из Ледовой арены «Трактор».