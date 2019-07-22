Игрок «Трактора» поделился впечатлениями о первой рабочей неделе

Новичок клуба «Трактор» защитник Виталий Меньшиков поделился впечатлениями о начале работы в команде.

«Первая неделя была «втягивающая», при этом уже с усиленными тренировками и высокими нагрузками. Далее в Словении будет еще больше нагрузки, начнем изучать тактику. Команда «заряженная», все хотят себя проявить, завоевать свое место в составе. У нас отличная команда. В «Тракторе» все по-домашнему, надеюсь, родные стены помогут в сезоне», – рассказал Меньшиков.

Напомним, команда сейчас находится на предсезонном сборе в Мариборе, Словения. 9 августа весь состав «Трактора» примет участие в традиционном фестивале «Traktor Open», а с 10 по 13 августа поборется за Кубок Губернатора Челябинской области.