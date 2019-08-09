Мастера представили награды к Кубку Губернатора Челябинской области по хоккею

Призовые кубки турнира изготовлены в Златоусте.

Завтра, 10 августа, начнется розыгрыш Кубка Губернатора Челябинской области по хоккею. В этом турнире сразятся 4 команды: челябинский «Трактор», магнитогорский «Металлург», череповецкая «Северсталь» и пришедшая на замену «Куньлунь Ред Стар» сборная Кубка Губернатора Челябинской области. В этой сборной соберутся две пятёрки из челябинского клуба, по одной из «Металлурга» и «Северстали».

В Златоусте уже изготовили награды к традиционному предсезонному турниру. Мастерам понадобилось всего три недели для реализации их идеи. Высота трофея – 30 сантиметров, ширина – 19. Основание награды оформлено в виде шайбы, выполнено из ценной породы дерева. А еще на награде можно увидеть скрещенные клюшки и медаль, как бы подвешенную на ленте.

Главный кубок победителя сделан из золота 999 пробы, кубки за 2 и 3 место – из никеля и меди соответственно. Также мини-кубки получат лучшие игроки турнира в каждом амплуа: нападающий, защитник, вратарь.

Напомним, Кубок Губернатора Челябинской области по хоккею пройдет с 10 по 13 августа в Челябинске на ледовой арене «Трактор».